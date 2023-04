OKX e o capitão do Manchester City İlkay Gündoğan Lançamento da Masterclass sobre futebol no Metaverso

MANCHESTER, Inglaterra , 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e uma das maiores empresas em tecnologia Web3, acaba de lançar o "Make Your Play", uma experiência imersiva no metaverso, onde os fãs podem participar de uma masterclass exclusiva sobre táticas de futebol com o capitão do Manchester City İlkay Gündoğan.

O "Make Your Play" vê Gündoğan entrar em cena no metaverso OKX Collective para guiar os torcedores em exercícios pré-definidos e falar sobre suas estratégias durante partidas oficiais no campo. Indicado para capitanear a equipe do Manchester City na temporada 2022/23, İlkay Gündoğan é conhecido por sua mente tática e apreço pelas estratégias do futebol.

OKX Collective é um metaverso único que oferece a chance para torcedores participarem, em primeira mão, da Web3 e ganharem acesso a conteúdos especiais de jogadores do Manchester City, como Alex Greenwood, İlkay Gündoğan, Jack Grealish e Rúben Dias.

İlkay Gündoğan disse: "A beleza de nosso jogo está nas táticas. Como alguém que tem paixão por ensinar e destacar as qualidades táticas necessárias para vencer, é muito prazeroso poder compartilhar meu conhecimento em um local como o metaverso da OKX."

Haider Rafique, Diretor global de Marketing Officer da OKX, disse: "Seguindo os passos de Rúben Días no metaverso, ele nos mostrará como mantém uma performance exemplar em dias de jogo. Da mesma forma, estou ansioso por ouvir alguns insights sobre as abordagens táticas de İlkay. İlkay está sempre focado no jogo, e esta chance de obter seu conhecimento em um ambiente interativo e virtual nos dá uma ideia sobre a importância da Web3 na renovação das maneiras como iremos nos conectar e interagir no futuro."

Torcedores que visitarem o OKX Collective terão experiências especiais, criadas exclusivamente para o estilo de jogo e interesses pessoais de cada jogador. Além do conteúdo exclusivo de treinamento, teremos experiências digitais envolvendo música e NFTs. Dentro do metaverso, os torcedores podem entrar em competições para ganhar prêmios, incluindo ingressos para sessões de treinamento e jogos do time, e muito mais.

Para entrar no metaverso OKX Collective, basta clicar neste link okx-metaverse.com e criar seu avatar personalizado.

A OKX é um dos grandes parceiros e sua marca está estampada no uniforme oficial de treino do Manchester City na temporada 2022/23.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e uma das maiores empresas em tecnologia Web3. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo, a OKX é conhecida por possuir o app para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por investidores e traders profissionais onde quer que estejam.

Como grande parceira do campeão da Premier League inglesa Manchester City FC, equipe de Formula 1 McLaren, golfista Ian Poulter, atleta olímpico Scotty James e piloto da F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca potencializar a experiência dos fãs com novas oportunidades financeiras e de engajamento. A OKX também é uma grande parceira do Tribeca Festival, buscando ser parte de uma iniciativa para trazer ainda mais criadores à Web3.

Além da exchange OKX, a OKX Wallet é o mais novo lançamento da plataforma, oferecendo oportunidades para todas as pessoas querendo explorar o mundo dos NFTs e o Metaverso, ao mesmo tempo em que negociam tokens GameFi e DeFi.

Para saber mais sobre a OKX, baixe o nosso app ou acesse: okx.com

Aviso legal

ESTE ANÚNCIO É OFERECIDO SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. ELE NÃO TEM O OBJETIVO DE FORNECER QUALQUER TIPO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, TRIBUTÁRIA OU JURÍDICA, NEM DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA SUGESTÃO DE COMPRA, VENDA OU ACÚMULO DE ATIVOS DIGITAIS. ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO, PODENDO SOFRER FORTES OSCILAÇÕES E ATÉ MESMO PERDER TODO O SEU VALOR. A OKX NÃO É REGULAMENTADA PELA FCA E, PORTANTO, PROTEÇÕES COMO O SERVIÇO DE MEDIAÇÕES FINANCEIRAS OU O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. CONSIDERE CUIDADOSAMENTE O SEU CONHECIMENTO SOBRE CRIPTOMOEDAS E SE NEGOCIAR OU ACUMULAR ATIVOS DIGITAIS É ADEQUADO PARA VOCÊ LEVANDO EM CONTA A SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. O VALOR DOS SEUS ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, PODE SUBIR OU CAIR, E OS LUCROS PODEM ESTAR SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL. DESEMPENHOS PASSADOS NÃO GARANTEM RESULTADOS FUTUROS. PROCURE SEU ASSESSOR JURÍDICO/FISCAL/FINANCEIRO E BUSQUE ORIENTAÇÃO CONSIDERANDO AS SUAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.

