OKX é uma das primeiras exchanges a listar Worldcoin (WLD)

NASSAU, Bahamas, 30 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, uma das maiores exchanges de criptomoedas e empresas em tecnologia Web3, acaba de listar Worldcoin (WLD), o token nativo da Worldcoin, um protocolo de código aberto fundado pelo CEO da OpenAI e criador do ChatGPT, Sam Altman.

Depósitos de WLD estão disponíveis desde às 04:00 (BRT). Assim que o depósito de tokens atender aos requisitos, a OKX listará o WLD/USDT. Saques de WLD estarão disponíveis às 07:00(BRT) de 25 de julho de 2023.

A listagem de WLD coincide com a atual campanha de Taxa zero da OKX. Durante esta campanha, iniciada no dia 6 de julho de 2023 e com término marcado para o dia 5 de agosto de 2023, usuários da OKX podem negociar qualquer par listado, incluindo WLD/USDT, com taxa zero.

O objetivo da Worldcoin é criar a maior identidade digital focada na privacidade do usuário, moeda global e app que permite o pagamento, compras e transferências com o token Worldcoin, assim como outras criptomoedas e ativos tradicionais. Com o WLD, a Worldcoin busca criar utilidade e dar voz aos seus usuários nas decisões do seu protocolo.

Sobre a OKX

A OKX é uma das maiores exchanges de criptomoedas e empresas em tecnologia Web3 do mundo. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo, a OKX é conhecida por possuir o aplicativo para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por traders em todas as partes do mundo.

A partir de parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca aprimorar a experiência dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte da sua iniciativa de aumentar o número de criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Festival de Cinema de Tribeca.

A OKX Wallet é a mais nova solução da plataforma para pessoas que buscam explorar o mundo dos NFTs e o metaverso e, ao mesmo tempo, negociar tokens GameFi e DeFi.

Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas regularmente a cada mês.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou acesse: okx.com

Aviso legal

Este comunicado deve ser considerado apenas para fins informativos. Ele não constitui assessoria de investimentos, tributária ou jurídica, e não deve ser interpretado como uma oferta de compra, venda, acúmulo de ativos digitais ou qualquer outro tipo de serviço relacionado a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive as moedas estáveis, envolvem um alto nível de risco, podendo oscilar fortemente e até mesmo perder todo o valor. Você deve avaliar cuidadosamente se negociar ou manter ativos digitais em carteira é adequado para você considerando sua realidade financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimentos ou ativos. Você é o único responsável por suas decisões de investimento, e a OKX não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais. Desempenhos anteriores não são um indicativo de resultados futuros. Procure seu assessor jurídico, fiscal ou financeiro e busque orientação considerando as suas condições específicas.

