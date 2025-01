OKX erhält als erste globale Börse eine MiCA-Lizenz und wird über 400 Millionen Europäern lokalisierte Krypto-Produkte anbieten

Europäische Kunden können auf die regulierten Krypto-Börsenprodukte und -dienstleistungen von OKX zugreifen, einschließlich OTC-Handel, Spot-Handel oder Bot-Handel, für über 240 Kryptowährungstoken in über 260 Handelspaaren

Die Plattform wird in den jeweiligen Landessprachen der Region verfügbar sein, Kunden werden Zugang zu Anzeigen in der Landeswährung und Kundensupport in der Landessprache haben

VALLETTA, Malta, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- OKX, ein führendes globales Unternehmen für Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass es die erste globale Börse ist, die eine Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) Lizenz erhalten hat. Mit Erreichen dieses Meilensteins kann OKX über seinen Hub im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit Sitz in Malta regulierte, lokale Krypto-Dienstleistungen für über 400 Millionen Europäer anbieten.

OKX-Kunden in der Region haben im Rahmen des MICA-Lizenzierungsrahmens Zugang zu den regulierten Krypto-Börsenprodukten von OKX, einschließlich OTC-Handel, Spot-Handel, Bot- und Copy-Trading, für über 240 Kryptowährungstoken in über 260 Handelspaaren und über 60 Euro-basierte Handelspaare. Die OKX-Website und die mobile App werden in der gesamten Region an die jeweiligen Landessprachen angepasst, Beträge in der jeweiligen Landeswährung anzeigen und einen Kundensupport in der jeweiligen Landessprache bieten.

OKX-Kunden in der Region können kostenlos Euro per Banküberweisung einzahlen und abheben und Kryptowährungen einfach mit Karten und anderen vertrauenswürdigen lokalen Zahlungsmethoden kaufen.

Erald Ghoos, Geschäftsführer von OKX Europe, sagte: „Die vollständige MiCA-Lizenz ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg von OKX als verantwortungsbewusster Marktführer und Innovator im globalen Krypto-Ökosystem. Europa hat ein enormes Potenzial, zu einem Eckpfeiler für Exzellenz im Bereich digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie zu werden, und der MiCA-Rahmen schafft eine solide Grundlage für das weitere Wachstum der Branche. Dieser Meilenstein bekräftigt unser Engagement, sichere und innovative Lösungen für digitale Vermögenswerte in einem regulierten Rahmen bereitzustellen."

OKX wird seine MiCA-Lizenz von seinem Hub in Malta auf alle 30 EWR-Mitgliedstaaten übertragen. Das Passporting ist ein Merkmal des MiCA-Gesetzes und gestattet Unternehmen, die in einem EU-Land registriert und zugelassen sind, ihre Dienstleistungen in einem anderen EU-Land unter einem einheitlichen regulatorischen Framework anzubieten. Diese Erweiterung vereinfacht den Handel und die Investition in digitale Vermögenswerte für Europäer im gesamten EWR-Raum.

OKX hat sich für Malta als Standort für seinen MiCA-Hub entschieden, weil das Land einen umfassenden Regulierungsansatz und hohe Standards für Blockchain und Kryptowährungen sowie eine starke technologische Infrastruktur bietet.

Mit einer Reihe innovativer Produkte – darunter eine benutzerfreundliche Simple Exchange, eine leistungsstarke Advanced Exchange für Trader und eine umfassende Wallet für Krypto-Enthusiasten – ist OKX bereit, das Krypto-Erlebnis für Kunden aller Erfahrungsstufen im gesamten EWR neu zu definieren. Als zweitgrößte Börse der Welt nach Handelsvolumen bietet OKX unübertroffene Zuverlässigkeit mit branchenführender Technologie, die sich durch eine Uptime von 99,99 %, einen Transparenznachweis für Reserven und mehr als 240 hochliquide Token und Handelspaare auszeichnet.

OKX, das weltweit mehr als 60 Millionen Kunden betreut, ist führend bei fortschrittlichen und zuverlässigen Kryptowährungsdiensten und bietet sowohl zentralisierte (CEX) als auch dezentralisierte (DEX) Handelsplattformen. Der Erhalt der MiCA-Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von OKX, seine Präsenz in ganz Europa auszuweiten und gleichzeitig einen sicheren Zugang zu erstklassigen Kryptodienstleistungen und Innovationen zu gewährleisten. Es handelt sich um die achte Lizenz und Registrierung des Unternehmens, das damit sein strategisches Ziel erreicht, die am meisten lizenzierte und regulierte Plattform weltweit zu werden.

OKX ist ein Technologieunternehmen mit dem Ziel, die Blockchains der Welt zu organisieren und sie zugänglicher und nützlicher zu machen.

Wir wollen eine Zukunft schaffen, die unsere Welt effizienter, transparenter und vernetzter macht.

OKX begann als Kryptobörse, die Millionen von Menschen den Zugang zum Handel ermöglichte, und hat sich im Verlauf der Zeit zu einer der größten Plattformen der Welt entwickelt. In den letzten Jahren haben wir eine der am stärksten vernetzten Onchain-Wallets entwickelt, die von Millionen Menschen für den Zugriff auf dezentrale Anwendungen (dApps) genutzt wird.

OKX ist eine Marke, der Hunderte von großen Institutionen vertrauen, um Zugang zu Kryptomärkten über eine zuverlässige Plattform zu erhalten, die sie nahtlos mit globalen Bank- und Zahlungssystemen verbindet.

Zu unseren bekanntesten Produkten gehören: The OKX Exchange, OKX Wallet, OKX Marketplace, OKX Explorer, OKX Chain und OS für Entwickler, OKX Ventures und OKX Institutional Services. Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie unsere App herunter oder besuchen Sie uns: okx.com

