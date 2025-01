OKX, la première bourse mondiale à obtenir la licence MiCA, offrira des produits cryptographiques localisés à plus de 400 millions d'Européens.

Les clients européens peuvent accéder aux produits et services d'échange de crypto-monnaies réglementés d'OKX, y compris la négociation de gré à gré, et la négociation au comptant ou le bot trading, pour plus de 240 jetons de crypto-monnaies sur plus de 260 paires de négociation

La plateforme sera adaptée aux langues locales de la région, les clients auront accès à des affichages en monnaie locale et à une assistance clientèle en langue locale

VALLETTA, Malte, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- OKX, société de technologie blockchain mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle est la première bourse mondiale à obtenir une licence de réglementation des marchés des crypto-actifs (MiCA). Grâce à cette étape, OKX peut offrir des services cryptographiques réglementés et localisés à plus de 400 millions d'Européens via son hub de l'Espace économique européen (EEE) basé à Malte.

Les clients d'OKX dans la région ont accès aux produits d'échange de crypto-monnaies réglementés d'OKX dans le cadre de la licence MICA, y compris la négociation de gré à gré, la négociation au comptant, le bot et le copy trading, pour plus de 240 jetons de crypto-monnaies sur plus 260 paires de négociation, et plus de 60 paires de négociation basées sur l'euro. Le site web et l'application mobile d'OKX seront personnalisés dans les langues locales, afficheront les devises locales et offriront une assistance à la clientèle en langue locale dans toute la région.

Les clients d'OKX dans la région peuvent déposer et retirer des euros gratuitement par virement bancaire et acheter facilement des crypto-monnaies à l'aide de cartes et d'autres méthodes de paiement locales fiables.

Erald Ghoos, PDG d'OKX Europe, a déclaré : « L'obtention de la licence MiCA marque une étape décisive dans le parcours d'OKX en tant que leader responsable et innovateur dans l'écosystème cryptographique mondial. L'Europe possède tout le potentiel nécessaire pour devenir une pierre angulaire de l'excellence en matière d'actifs numériques et de technologie blockchain, et le cadre MiCA établit une base solide pour que le secteur continue à se développer. Cette étape réaffirme notre engagement à fournir des solutions sécurisées et innovantes en matière d'actifs numériques dans un cadre réglementé ».

OKX passeportera sa licence MiCA à partir de son hub de Malte dans les 30 États membres de l'EEE. Le mécanisme de passeport est une caractéristique du règlement MiCA qui permet aux entreprises enregistrées et agréées dans un pays de l'UE d'offrir leurs services dans un autre pays de l'UE dans un cadre réglementaire unifié. Cette expansion simplifie les négociations et les investissements dans les actifs numériques pour les Européens de l'ensemble de l'EEE.

OKX a choisi Malte comme pôle MiCA en raison de l'approche réglementaire complète du pays et de ses normes strictes en matière de blockchain et de crypto-monnaies, ainsi que de sa solide infrastructure technologique.

Avec une suite de produits de pointe — dont un Simple Exchange convivial, un Advanced Exchange puissant pour les traders, et un Wallet complet pour les amateurs de crypto-monnaies — OKX est prêt à redéfinir l'expérience de la crypto-monnaie pour tous les niveaux de clients à travers l'EEE. En tant que deuxième bourse mondiale en volume d'échanges, OKX offre une fiabilité inégalée grâce à une technologie de pointe se targuant d'un temps de disponibilité de 99,99 %, d'une preuve de réserves pour la transparence, et de plus de 240 jetons et paires de négociation très liquides.

OKX, qui compte plus de 60 millions de clients dans le monde, est un leader dans les services avancés et fiables de crypto-monnaies, offrant des plateformes d'échange centralisées (CEX) et décentralisées (DEX). L'obtention de la licence MiCA marque une étape importante dans la mission d'OKX, qui consiste à étendre sa présence en Europe tout en garantissant un accès sécurisé à des services et innovations cryptographiques de premier plan. Il s'agit de la huitième licence et du huitième enregistrement de l'entreprise, ce qui correspond à son objectif stratégique de devenir la plateforme possédant le plus de licences et la plus réglementée au monde.

