OKX lanza una campaña de marca global para rediseñar el sistema

NUEVA YORK, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, la app líder de billeteras Web3 autogestionadas y uno de los patrocinadores del Festival de Tribeca, presentó hoy una nueva campaña de marca global que invita a rediseñar el sistema ("The System Needs a Rewrite"). La campaña cuestiona la situación financiera y global actual al promover un nuevo modelo basado en la tecnología Web3 y los valores de la autogestión para sustituir a los sistemas centralizados de hoy en día.

El objetivo de la campaña es atraer a más usuarios para que experimenten los productos Web3 ofrecidos por OKX y su creciente ecosistema Web3, que incluye la OKX Wallet, su exchange descentralizado (DEX), Mercado NFT, Web3 Earn y mucho más. La campaña contó con la colaboración de BBDO Nueva York, la agencia creativa de OKX, y se distribuye en todo el mundo en formato digital, impreso y publicitario.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=aMfyu01QOWc

Haider Rafique, director de Marketing de OKX, afirmó: "Existen dos tendencias. Una de ellas propone actualizar los sistemas existentes para crear un mundo mejor. La otra defiende la necesidad de rediseñar el sistema. Nuestra nueva campaña es un espaldarazo para quienes creen que necesitamos reformular el sistema en la Web3. Nosotros imaginamos un mundo en el que todos tengamos más control, movilidad y diversas formas de hacer trading con nuestros activos. Un mundo en el que el software nos permita ser nuestro propio banco, interoperar y hacer trading sin intermediarios. Estamos aquí para contribuir a forjar este futuro. Esta campaña es la antesala de los primeros productos Web3 que lanzaremos este año".

OKX ha ampliado considerablemente su oferta Web3 para satisfacer las necesidades de nuevos usuarios y expertos. Nuestra oferta incluye:

OKX Wallet : la billetera de cripto más potente, segura y versátil del mundo, que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a más de 50 blockchains y les permite custodiar sus propios fondos.

la billetera de cripto más potente, segura y versátil del mundo, que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a más de 50 blockchains y les permite custodiar sus propios fondos. La reciente tecnología MPC permite a los usuarios recuperar fácilmente el acceso a su billetera de forma independiente, sin necesidad de recurrir a las tradicionales frases con semillas "escritas".

DEX : un exchange descentralizado cross-chain que reúne a cerca de 200 DEX más, con más de 200.000 criptos distribuidas en más de 10 blockchains.

un exchange descentralizado cross-chain que reúne a cerca de 200 DEX más, con más de 200.000 criptos distribuidas en más de 10 blockchains. Mercado NFT : un mercado NFT multicadena y sin comisiones que ofrece a los usuarios acceso a listados NFT en siete mercados de primer nivel, como OpenSea, MagicEden, LooksRare y Blur.

un mercado NFT multicadena y sin comisiones que ofrece a los usuarios acceso a listados NFT en siete mercados de primer nivel, como OpenSea, MagicEden, LooksRare y Blur. Web3 Earn: una potente plataforma DeFi que permite ganar y hacer staking en 80 protocolos de nueve cadenas.

La campaña para rediseñar el sistema continúa la labor de su antecesora, que se lanzó a nivel global el pasado año para dar a conocer a OKX ("What is OKX"). En esta campaña se presentó la nueva marca OKX en todo el mundo junto con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City F.C., Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1, y Scotty James, medallista olímpico.

Información sobre OKX

OKX es el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading y uno de los principales ecosistemas Web3. OKX, que cuenta con la confianza de más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, destaca por ser una de las apps de trading de cripto más rápidas y fiables para inversores y traders profesionales de todo el mundo.

Las soluciones de custodia propia de OKX incluyen la OKX Wallet , compatible con Web3 y que permite a los usuarios un mayor control de sus activos, expandiendo su acceso a DEX, mercados NFT, DeFi, GameFi y miles de dapps.

OKX colabora con varias de las marcas y atletas más importantes del mundo, entre las que se incluyen: Manchester City F.C., campeón de la Premier League inglesa, la escudería McLaren de Fórmula 1, el Festival de Tribeca, el golfista Ian Poulter, el olímpico Scotty James y el piloto de F1 Daniel Ricciardo.

OKX está comprometido con la transparencia y la seguridad, y publica su Proof of Reserves (prueba de reservas) cada mes.

ESTE ANUNCIO TIENE LUGAR ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS. NO PRETENDE CONSTITUIR NINGÚN TIPO DE CONSEJO LEGAL, FISCAL, NI DE INVERSIÓN, NI DEBE SER CONSIDERADA UNA OFERTA PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ACTIVOS DIGITALES. LOS FONDOS DE ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO STABLECOINS, CONLLEVAN UN GRAN NIVEL DE RIESGO, PUEDEN PRESENTAR GRANDES FLUCTUACIONES, E INCLUSO PUEDEN LLEGAR A PERDER SU VALOR. OKX NO ESTÁ REGULADA POR LA FCA, POR LO QUE PROTECCIONES TALES COMO LA DEL SERVICIO DE DEFENSOR DEL PUEBLO FINANCIERO O EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁN DISPONIBLES. DEBERÍAS CONSIDERAR CON ATENCIÓN SI EL OPERAR O MANTENER ACTIVOS DIGITALES ES CONVENIENTE PARA TI EN FUNCIÓN DE TU CONDICIÓN FINANCIERA. EL VALOR DE TUS ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO LAS STABLECOINS, PUEDE AUMENTAR O DISMINUIR, Y LOS BENEFICIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A IMPUESTOS POR GANANCIAS DE CAPITAL. COMPORTAMIENTOS PASADOS NO INDICAN RESULTADOS FUTUROS. POR FAVOR, CONSULTA CON TU PROFESIONAL DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL SOBRE CUALESQUIERA CUESTIONES RELATIVAS A TUS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2073612/NFA_FY23_Web3_Hero_SPAN_OLV_60_GENERIC_16X9.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/4023764/OKX_Logo_Logo.jpg

FUENTE OKX

SOURCE OKX