OKX launcht die globale Marken-Kampagne „Das System muss neu geschrieben werden"

NEW YORK, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- OKX, die führende selbstverwaltete Web3-Wallet-App und Partner des Tribeca Film Festivals, hat heute seine neue globale Markenkampagne mit dem Titel "The System Needs a Rewrite" (Das System muss neu geschrieben werden) gelauncht. Die Kampagne stellt den Status quo infrage und setzt sich für einen Paradigmenwechsel ein, bei der die selbstverwaltete Web3-Technologie existierende fehlerhafte und ineffiziente Systeme ersetzt.

Mit der Kampagne will OKX seine derzeitige Basis von Web3 Nutzern und Nutzerinnen und sein wachsendes Web3-Ökosystem erweitern, einschließlich der OKX Wallet, seiner dezentralen Börse (DEX), dem NFT-Marktplatz, Web3 Earn und mehr. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit BBDO New York, der Kreativagentur von OKX, entwickelt und wird weltweit digital, im Printformat und als Außenwerbung geteilt.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=aMfyu01QOWc

Haider Rafique, Chief Marketing Officer von OKX, erklärte:"Es gibt zwei unterschiedliche Gedankenansätze. Die eine Seite schlägt vor, die bestehenden Systeme zu aktualisieren und so eine bessere Welt zu erschaffen. Die andere Seite glaubt, dass das System neu geschrieben werden muss. Unsere Kampagne richtet sich an diejenigen, die glauben, dass wir das System in ein Web3 umschreiben müssen. Wir stellen uns eine Welt vor, in der wir alle mehr Kontrolle, Mobilität und verschiedene Möglichkeiten haben, unsere Vermögenswerte zu handeln. Eine Welt, in der Software es uns ermöglicht unsere eigene Bank zu sein, interoperabel zu sein und ohne Zwischenhändler zu handeln. Wir sind hier, um unseren Teil zu dieser Zukunft beizutragen. Diese Kampagne ist nur der Anfang von den ersten Web3-Produkten ihrer Art, die wir dieses Jahr auf den Markt bringen werden."

OKX hat seine Web3-Angebote erweitert um die Bedürfnisse von Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen zu erfüllen. Dazu gehören:

OKX Wallet : Die weltweit leistungsstärkste, sicherste und vielseitigste Krypto-Wallet, die Benutzern und Benutzerinnen Zugang zu mehr als 50 Blockchains bietet und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt ihre Gelder selbst zu verwahren.

Die weltweit leistungsstärkste, sicherste und vielseitigste Krypto-Wallet, die Benutzern und Benutzerinnen Zugang zu mehr als 50 Blockchains bietet und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt ihre Gelder selbst zu verwahren. Mit der neu veröffentlichten MPC-Technologie können Benutzer und Benutzerinnen den Zugang zu ihrer Wallet schnell und eigenständig wieder herstellen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer herkömmlichen niedergeschriebenen Seed-Phrase.

DEX : Eine dezentrale Cross-Chain Börse, die rund 200 andere DEXs verbindet und so über 200.000 Coins auf mehr als 10 Blockchains bietet.

Eine dezentrale Cross-Chain Börse, die rund 200 andere DEXs verbindet und so über 200.000 Coins auf mehr als 10 Blockchains bietet. NFT-Marktplatz : Ein gebührenfreier, Multi-Chain NFT-Marktplatz, der den Benutzern und Benutzerinnen Zugang zu NFT-Listings der sieben größten Marktplätze bietet, darunter OpenSea, MagicEden, LooksRare und Blure.

Ein gebührenfreier, Multi-Chain NFT-Marktplatz, der den Benutzern und Benutzerinnen Zugang zu NFT-Listings der sieben größten Marktplätze bietet, darunter OpenSea, MagicEden, LooksRare und Blure. Web3 Earn: Eine leistungsstarke DeFi-Plattform die Earning und Staking auf 80 Protokollen auf neun Chains unterstützt.

„Das System neu schreiben" folgt der globalen „Was ist OKX" Kampagne aus dem Vorjahr. Darin haben wir die neue OKX Marke an der Seite von Manchester City F.C. Manager Pep Guardiola, Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo und Olympiagewinner Scotty James einem globalen Publikum vorgestellt.

Über OKX

OKX ist die weltweit zweitgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen und ein führendes Web3-Ökosystem. Weltweit vertrauen mehr als 50 Millionen Benutzer und Benutzerinnen OKX, das als eine der schnellsten und vertrauenswürdigsten Krypto-Handels-Apps für Investoren und professionelle Trader bekannt ist.

Die führenden Lösungen zur Selbstverwahrung bei OKX beinhalten die Web3 kompatible OKX Wallet , die den Benutzern und Benutzerinnen mehr Kontrolle über ihre Vermögenswerte bietet und gleichzeitig den Zugang zu DEXs, NFT-Marktplätzen, DeFi, GameFi und tausenden von Dapps erweitert.

Zu den OKX Partnern gehören einige der weltbesten Marken und Athleten, darunter: Meister der englischen Premier League Manchester City F.C., McLaren Formel-1, das Tribeca Film Festival, der Golfer Ian Poulter, Olympiasieger Scotty James und Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo.

OKX verpflichtet sich zu Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht seine Proof-of-Reserves monatlich.

DIESE ANKÜNDIGUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN. SIE STELLT KEINE ANLAGE-, STEUER- ODER RECHTSBERATUNG DAR. SIE SOLLTE ZUDEM NICHT ALS ANGEBOT ZUM KAUF, VERKAUF, ODER DEM HALTEN VON DIGITALEN VERMÖGENSWERTEN ANGESEHEN WERDEN. DIGITALE VERMÖGENSWERTE, EINSCHLIEßLICH STABLECOINS, BERGEN EIN HOHES RISIKO, KÖNNEN STARK SCHWANKEN UND SOGAR WERTLOS WERDEN. OKX IST NICHT DURCH DIE FCA REGULIERT. DAHER STEHEN SCHUTZMECHANISMEN WIE DER FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE ODER KOMPENSATIONEN FINANZIELLER DIENSTLEISTUNGEN NICHT ZUR VERFÜGUNG. SIE SOLLTEN SICHERGEHEN, DASS SIE VERSTEHEN, WIE KRYPTO FUNKTIONIERT UND OB DER HANDEL ODER DIE BETEILIGUNG VON DIGITALEN VERMÖGENSWERTEN ANGESICHTS IHRER FINANZIELLEN SITUATION PASSEND IST. DER WERT IHRER DIGITALEN VERMÖGENSWERTE, EINSCHLIEßLICH STABLECOINS, KANN STEIGEN ODER FALLEN UND GEWINNE KÖNNEN UNTER DIE KAPITALERTRAGSSTEUER FALLEN. WERTENTWICKLUNGEN IN DER VERGANGENHEIT SIND KEIN INDIKATOR FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. BEI FRAGEN ZU IHRER INDIVIDUELLEN SITUATION WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN RECHTS-/STEUER-/ANLAGENEXPERTEN.

