OLD PARR SCOTCH WHISKY Y LA LEYENDA DE FÚTBOL BRASILEÑO ROBERTO CARLOS ESTÁN OFRECIENDO LA OPORTUNIDAD DE GANAR UN VIAJE A MIAMI PARA EL EVENTO DE FÚTBOL MÁS GRANDE DEL VERANO

Previo al torneo de fútbol más esperado del año, la marca de whisky escocés está celebrando los 'Goalden Moments' del deporte junto con los fans por todo Estados Unidos que siempre comparten el orgullo de su ciudad natal tanto dentro como fuera del campo de fútbol.

NUEVA YORK, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Old Parr Scotch Whisky se está preparando para celebrar uno de los eventos de fútbol sudamericano mas esperados del año para brindar a los latinos en todos los Estados Unidos que brindan el espíritu de su país de origen con orgullo. En asociación con la leyenda retirada, Roberto Carlos , cuyo legado futbolístico abarca una victoria en la Copa Mundial, cuatro títulos de La Liga y tres medallas de la Liga de Campeones, la marca está animando a fanáticos a apoyar a su equipo natal de cualquier lugar este verano.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9259951-old-parr-whisky-roberto-carlos-team-up-futbol-soccer-summer-contest-miami/

"Estoy emocionado de unirme con Old Parr Scotch Whisky para celebrar a los fanáticos que están compartiendo el espíritu de su país de origen al ver el juego bonito y animar a su equipo", dice Roberto Carlos. "Venir de Brasil, 'o País do Futebol', y mudarme a España, siempre he llevado mis tradiciones conmigo y estoy emocionado de compartirlas con los fanáticos en Miami."

Comenzando con un concurso nacional de 'Goalden Moments', Old Parr está invitando a los entusiastas del fútbol que viven en Estados Unidos a compartir cómo mantienen vivo el espíritu de su ciudad natal, sus tradiciones y como celebran al ver el fútbol a través de presentaciones de fotos y videos. Desde ahora hasta el 21 de junio de 2024, los fans 25+ pueden entrar AQUÍ para la oportunidad de traer a dos amigos (21+) de los EE.UU. o países selectos de Latinoamérica* a Miami, Florida. Juntos, disfrutaran de una experiencia inolvidable co-organizada por Roberto Carlos para celebrar el partido de finales de fútbol más esperada del año.†

Cinco ganadores adicionales tendrán la suerte de recibir una tarjeta de regalo de $1,000 para que puedan crear sus propios Goalden Moments en casa y organizar la mejor fiesta de fútbol con amigos y familiares.

Con una rica historia y popularidad en Latinoamérica, Old Parr ha sido amado y disfrutado por los latinos durante generaciones, elevando momentos a un estatus dorado y uniendo a las personas en torno a sus costumbres, tradiciones y cócteles. De manera similar, el fútbol une a personas de todo el mundo mientras comparten su orgullo por el deporte y sus países que representan a sus equipos. Es por eso que Old Parr continúa a expandir los Goalden Moments del deporte y aquellos que lo aman a través de asociaciones auténticas y experiencias únicas que acercan a los fanáticos a su equipo y país.

"Old Parr es un whisky escocés con alma latina que brinda por la rica cultura y herencia de los países de Latinoamérica," dice Meghan Redler, Gerente de Marca de Old Parr. "Queremos celebrar la pasión por el fútbol que tienen nuestros consumidores, inspirándolos a compartir más Goalden Moments con sus amigos y familiares durante uno de los momentos de fútbol más emocionantes del año."

Más allá del concurso, Old Parr traerá aún más Goalden Moments a los fanáticos del fútbol para que se sumen a la acción de fútbol, como:

Las Finales en Miami : En julio, Old Parr y Roberto Carlos invitarán a fanáticos seleccionados a brindar al partido final con un evento exclusivo que contará con cócteles de Old Parr, comida, juegos interactivos y más.

En julio, Old Parr y invitarán a fanáticos seleccionados a brindar al partido final con un evento exclusivo que contará con cócteles de Old Parr, comida, juegos interactivos y más. Fiestas Locales: La marca organizará fiestas para ver partidos en ciudades seleccionadas - Houston , Miami , Chicago y NYC - donde los consumidores serán invitados a disfrutar de cócteles y sorpresas especiales en bares en restaurantes seleccionados.

La marca organizará fiestas para ver partidos en ciudades seleccionadas - , , y NYC - donde los consumidores serán invitados a disfrutar de cócteles y sorpresas especiales en bares en restaurantes seleccionados. Recetas Festivas: Para inspiración sobre cómo organizar la mejor fiesta para ver fútbol en casa, echa un vistazo a nuestros cócteles seleccionados, como el Old Parr Golden o el Old Parr Picoso , para llevar los Goalden Moments a tus invitados donde sea que celebres.

Ya sea que estés organizando la mejor fiesta para ver un partido en casa, preparando cócteles o pidiendo una copa de whisky en tu bar favorito después del partido, hay una opción de Old Parr y un cóctel para todos. Ordena tu botella hoy en TheBar.com .

Mantente al día con las últimas noticias, cócteles de whisky y contenido social siguiendo la conversación en @OldParrUS en Facebook y @OldParr_US en Instagram. Para obtener información adicional sobre Old Parr, visita www.oldparrscotch.com .

*Latinoamérica incluye Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Para la lista completa de países, véase la Prueba A de las Reglas en spiritspromos.com/portfolio/old-parr-contest. Se requiere pasaporte válido para viajar a EE.UU.; se aplican restricciones adicionales.

† NO ES NECESARIO COMPRAR. El contenido de la entrada debe ser original y no puede violar los derechos de terceros; el participante asigna derechos sobre el contenido al Patrocinador. El viaje del Gran Premio debe ser tomado para asistir al partido de fútbol el 7/14. EL ALCOHOL NO FORMA PARTE DE NINGÚN PREMIO. Vea Reglas en spiritspromos.com/portfolio/old-parr-contest para más detalles, incluyendo criterios de juzgamiento. Patrocinador: Diageo Americas, Inc., Nueva York, NY. Por favor beba responsablemente. OLD PARR mezcla whisky escocés. 40% ALC/Vol. Importado por Diageo, New York, NY.

Sobre Old Parr Blended Scotch Whisky

OLD PARR Blended Scotch Whisky te anima a celebrar los Goalden Moments de la vida con otros, ya sea que lo estés disfrutando solo con hielo junto a la parrilla, o mezclado en un cóctel durante una celebración de fútbol. OLD PARR es el resultado de los mejores sabores que Escocia tiene para ofrecer, desde el suave y meloso Old Parr 12 hasta el complejo, lleno de sabor y sin embargo suave. Si bien es celebrado en todo el mundo, Old Parr es ampliamente amado por los latinoamericanos, lo que impulsa el éxito del espíritu en todo Estados Unidos. Old Parr tiene más de 150 años de larga historia, representando el compromiso de James y Samuel Greenlees de crear los mejores whiskies escoceses mezclados. Para obtener más información, visita OLDPARRScotch.com o conéctate con nosotros en Instagram: http://www.instagram.com/oldparr_us .

Sobre Diageo Norteamérica

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas que incluyen whiskies como Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, vodkas como Smirnoff, Cîroc y Ketel One, tequilas como Casamigos, DeLeon y Don Julio, rones como Captain Morgan, licores como Baileys, ginebras como Tanqueray y cervezas como Guinness.

Diageo cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: DEO) y en la Bolsa de Londres (LSE: DGE) y sus productos se venden en más de 180 países en todo el mundo. Para obtener más información sobre Diageo, su personal, marcas y desempeño, visita www.diageo.com . Visita el recurso global de consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com , para obtener información, iniciativas y formas de compartir mejores prácticas.

Síguenos en X e Instagram para noticias e información sobre Diageo Norteamérica: @Diageo_NA.

