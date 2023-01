Olight assume a liderança ao criar uma lanterna de liga de magnésio

SHENZHEN, China, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Impulsionada pelo valor central de oferecer inovação e serviços orientados para o cliente, a Olight, empresa de ferramentas de iluminação consagrada globalmente no setor, lançou um novo produto: a Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan, a primeira lanterna da Olight feita de liga de magnésio.

Olight Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan

Produzida com esse material, a Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan é mais leve e altamente robusta, oferecendo as características de grande resistência a impacto e dissipação de calor. O lançamento da Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan abre as portas para mais usos da liga de magnésio em lanternas, um material que, muito possivelmente, poderá rivalizar com a liga de alumínio no futuro.

A liga de magnésio tem uma densidade que é cerca de 1/4 a do aço e 2/3 a do alumínio. É o material metálico estrutural mais leve e apresenta desempenho a alta temperatura, o que o torna ideal para uso no setor aeroespacial, em dispositivos móveis, bicicletas e ferramentas eletrônicas. Ele também foi chamado de "o material estrutural verde do século XXI", que estará extremamente alinhado com o desenvolvimento sustentável de grande apelo entre a comunidade global.

Além de contar com as vantagens da liga de magnésio ZK61B, a Baton 3 Pro Max é uma lanterna EDC potente com uma saída máxima de 2.500 lúmens, equipada com um sensor de proximidade aprimorado para ajudar a proteger seus usuários sem ser demasiadamente sensível ou afetar o padrão de feixe da luz. Para oferecer mais facilidade de uso, a Baton 3 Pro Max adota um interruptor lateral maior e rebaixado para ser operada, e basta uma rápida sacudida para despertar seu indicador de bateria.

Como uma marca de ferramentas de iluminação dedicada à inovação contínua, a Olight faz o que está a seu alcance para oferecer novos materiais com excelentes recursos que reforçam o desempenho do produto e permitem a melhor experiência de iluminação possível. Essa busca firme não se evidencia só pelo uso da liga de magnésio desta vez, mas também com fibra de carbono, latão vermelho, zircônio/titânio damasco, titânio etc., todos materiais de produtos populares entre seus fãs globais. Não é fácil introduzir novos materiais em uma lanterna, mas a Olight gostaria de continuar promovendo avanços como esses para inspirar seus fãs a explorar o mundo.

Quais são as próximas inovações e materiais que a Olight transformará em realidade? Fique ligado!

Sobre a Olight:

Fundada em 2007, a Olight dedica-se a oferecer produtos de iluminação de alta qualidade, como luzes EDC, luzes externas, luzes táticas, luzes montadas sobre trilhos, luzes ambiente, faróis e muito mais.

FONTE OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD

