Olight toma la delantera al crear una linterna de aleación de magnesio

SHENZHEN, China, 6 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Impulsada por el valor fundamental de ofrecer innovación y servicio orientados al cliente, Olight, una empresa de herramientas de iluminación comprobada a nivel mundial, dio a conocer un producto completamente nuevo: la Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy in Desert Tan, la primera linterna de Olight fabricada a partir de este material.

Olight Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan

Con aleación de magnesio, la Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan es más liviana y sólida, y ofrece una gran resistencia al impacto y características de disipación del calor. El lanzamiento de Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan abre las puertas para un mayor uso de la aleación de magnesio en las linternas, un metal con alta probabilidad de competir contra la aleación de aluminio en el futuro.

La densidad de la aleación de magnesio es alrededor de 1/4 de la del acero y 2/3 de la del aluminio. Es el material metálico estructural más liviano y ofrece un buen desempeño en altas temperaturas, por lo que es ideal para su uso en el sector aeroespacial, en dispositivos móviles, bicicletas y herramientas electrónicas. También se le ha llamado "el material estructural ecológico del siglo XXI" y está en gran medida alineado con el desarrollo sostenible que le interesa a la comunidad global.

Además de reivindicar las ventajas de la aleación de magnesio ZK61B, la Baton 3 Pro Max es una potente linterna EDC con una salida máxima de 2.500 lúmenes que está equipada con un sensor de proximidad actualizado para ayudar a proteger a sus usuarios sin ser excesivamente sensible ni afectar el patrón del haz de luz. Para mayor facilidad de uso, la Baton 3 Pro Max utiliza un interruptor lateral inserto de mayor tamaño para controlar su funcionamiento, y su indicador de batería se puede activar con un rápido movimiento.

Al ser una marca de herramientas de iluminación enfocada en la innovación continua, Olight se esfuerza por incorporar nuevos materiales con excelentes características para mejorar el desempeño de sus productos y permitir la mejor experiencia de iluminación posible. Esa firme determinación no solo se evidencia en el uso de aleación de magnesio esta vez, sino también en el uso de fibra de carbono, latón rojo, circonio/titanio damasco, titanio, etc., todos ellos materiales populares entre sus fanáticos a nivel mundial. Presentar un nuevo material en una linterna no es fácil, pero Olight desea seguir adelante con avances como este para inspirar a sus fanáticos a explorar el mundo.

¿Qué innovaciones y materiales hará realidad Olight a continuación? ¡Manténgase atentos!

Acerca de Olight:

Fundada en 2007, Olight se dedica a ofrecer productos de iluminación de alta calidad, entre los que se incluyen linternas de uso diario (EDC), luces para exteriores, linternas tácticas, luces montadas sobre rieles, luces ambientales y linternas frontales.

