Olives from Spain presenta el snack mediterráneo para disfrutar del buen tiempo

La primavera es uno de los mejores momentos de todo el año para pensar en actividades al aire libre. Las temperaturas se alejan de la zona más baja del termómetro, pero aún no se instalan en los sofocantes calores típicos del verano: se encuentran en su franja más amable. El despertar de flores y plantas convierte la naturaleza en un decorado lleno de color, bañado por más horas de luz diurna. Toda una invitación para preparar mil y una actividades con los amigos o la familia.

A la hora de organizar cualquier plan de ocio en el exterior, cuanta más atención se preste a todos los detalles, más posibilidades de que el resultado final sea un éxito. Cuándo ir, qué ropa llevar o qué ruta seguir son algunas de las cuestiones que se tiene que plantear el organizador. En lo que respecta a la comida que hay que preparar… la respuesta está en las aceitunas. Gracias al snack mediterráneo por excelencia, lo que llevemos en la bolsa hará que la caminata en el campo sea aún más saludable.

Olives from Spain, gracias a su campaña Have an Olive Day, en la que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, pone el alcance de los amantes de la naturaleza de los Estados Unidos suculentas ideas para darle un toque de Dieta Mediterránea al lunch. Abrir un bote de aceitunas es el primer paso para disfrutar de preparaciones tan sencillas de hacer en casa que son el complemento ideal de cualquier actividad al aire libre. Para disfrutar de cualquier forma, con o sin cubiertos, junto al río o sobre el césped del parque.

Spanish tortilla with pimiento stuffed olives ( Tortilla española con aceitunas rellenas de pimiento)

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-food/108-spanish-tortilla-with-olives

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-food/108-spanish-tortilla-with-olives Olives turnovers (Empanadas de aceituna)

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-food/95-olives-turnovers

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-food/95-olives-turnovers Ham and olives croquettes (Croquetas de jamón y aceituna)

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-food/89-ham-and-olives-croquettes

Muchas más ideas para nuestro fin de semana de excursión en www.haveanoliveday.eu

Sobre INTERACEITUNA y Olives from Spain

INTERACEITUNA es la Organización Interprofesional de Aceituna de Mesa reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que representa a todo el sector productor, para la transformación y comercialización de las aceitunas de mesa. Creado para implementar diferentes programas y actividades de interés general, INTERACEITUNA promueve el conocimiento de la aceituna de mesa española y realiza investigación y desarrollo relacionados con la producción y sus técnicas. INTERACEITUNA se ha asociado con la Unión Europea para promover este producto.

