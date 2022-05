OLON ANNONCE LA CREATION D'UN IMPORTANT CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN ITALIE, QUI DONNERA NAISSANCE A UN MODÈLE MONDIAL INNOVANT DE R&D

MILAN, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Olon, fournisseur leader d'API, annonce la création d'un centre de R&D dans son centre de Milan, où se trouve le siège du groupe, ouvrant la voie à une nouvelle expansion majeure et à une diversification de son expertise appliquée au développement d'API pour le marché des CDMO et des génériques. Grâce à un investissement de 10 millions d'euros, le groupe italien a annoncé la création d'un vaste espace entièrement consacré aux laboratoires de recherche qui seront utilisés pour développer des processus de fabrication d'API (principes actifs pharmaceutiques), formant ainsi un centre de recherche central qui, en s'intégrant aux 7 centres de recherche Olon existants, donnera naissance à un modèle innovant de mise en réseau de la R&D au niveau mondial. Ainsi, l'expertise et le savoir-faire de haut niveau impliqués dans des processus spécifiques, consolidés dans les 11 usines Olon du monde entier, seront connectés et appliqués à grande échelle dans l'ensemble du réseau de fabrication du Groupe. Cet investissement majeur implique la construction d'une vaste zone de laboratoires, dont certains se concentreront sur la poursuite du développement de nouvelles technologies hautement durables, notamment la biocatalyse et la photochimie. Il permettra également de soutenir une croissance significative de l'équipe de R&D, avec l'embauche de 50 nouveaux chercheurs, ce qui portera à environ 350 le nombre total de personnes affectées aux activités de recherche.

Le pôle international de recherche et développement, qui couvrira une vaste superficie au sein de son site de Milan, l'un des plus grands du réseau du Groupe et déjà hautement stratégique en termes d'expertise dans les processus de fabrication avancés, comme les technologies de haut confinement.

Le nouveau centre représente une croissance en termes de personnes, d'expertise et de compétences, avec l'objectif stratégique de renforcer le savoir-faire interne. Basé sur des systèmes de données intégrés, ce savoir-faire permettra à l'entreprise d'accélérer la mise à l'échelle des produits et de réaliser un transfert de technologie hautement flexible et fiable d'un site à l'autre. Il facilitera également le développement de nouvelles molécules et de méthodes de synthèse innovantes et, enfin, aidera l'entreprise à atteindre des normes de sécurité des processus plus compétitives, ce qui permettra d'accroître la sécurité des usines, de maintenir la qualité des produits et d'assurer la continuité des activités.

Le centre abritera différentes zones, chacune étant dédiée à un domaine d'application spécifique. Le centre comprendra un laboratoire pour la sécurité des processus et la recherche sur les processus de mise à l'échelle et de transfert. Il disposera également d'une zone de R&D analytique, qui élargira l'expertise pour le développement de nouvelles méthodes de synthèse et de nouveaux API, dès la phase initiale.

