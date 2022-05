OLON ANUNCIA A CRIAÇÃO DE UM IMPORTANTE CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ITÁLIA, QUE DARÁ ORIGEM A UM MODELO INOVADOR GLOBAL DE P&D

MILÃO, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Olon, fornecedora líder de IFAs, anuncia a criação de um centro de P&D em Milão, onde fica a sede do grupo, pavimentando o caminho para uma grande expansão e diversificação da sua experiência aplicada ao desenvolvimento de IFAs para o mercado de desenvolvimento e fabricação mediante contrato (CDMO) e genéricos. Com um investimento de 10 milhões de euros, o grupo italiano anunciou a criação de uma imensa área totalmente dedicada a laboratórios de pesquisa a serem usados para o desenvolvimento de IFAs (ingredientes farmacêuticos ativos) e processos de fabricação, formando um centro de pesquisa que, com a integração com os sete centros de pesquisa já existentes da Olon, dará origem a um modelo inovador de rede global de P&D no qual a experiência e o know-how de alto nível envolvidos em processos específicos, consolidados nas onze fábricas da Olon em todo o mundo, serão conectados e extensivamente aplicados em toda a rede de fabricação do grupo. O grande investimento envolve a construção de uma vasta área de laboratórios, alguns dos quais terão como foco promover o desenvolvimento de novas tecnologias altamente sustentáveis, incluindo a biocatálise e a fotoquímica. Esse investimento também contribuirá para o crescimento significativo da equipe de P&D, com até 50 novos pesquisadores contratados, elevando o número total de pessoas designadas para atividades de pesquisa para cerca de 350.

O centro internacional de pesquisa e desenvolvimento abrangerá uma imensa área em sua unidade em Milão, uma das maiores da rede do grupo e já altamente estratégica em termos de especialização em processos avançados de fabricação, como tecnologias de alta contenção.

O novo centro representa crescimento em termos de pessoas, expertise e habilidades, com o objetivo estratégico de impulsionar o know-how interno. Com base em sistemas de dados integrados, esse know-how permitirá que a empresa amplie os produtos mais rapidamente e atinja uma transferência de tecnologia altamente flexível e confiável de uma unidade para outra. Isso também facilitará o desenvolvimento de novas moléculas e métodos inovadores de síntese e, por fim, ajudará a empresa a atingir padrões de segurança de processos mais competitivos, aumentando assim a segurança das fábricas, a qualidade constante do produto e garantindo a continuidade dos negócios.

O centro abrigará diferentes áreas, cada uma dedicada a um campo de aplicação específico. O centro incluirá um laboratório para segurança de processos e pesquisa em processos de expansão e transferência. Também haverá uma área de P&D analítica, que ampliará a experiência para o desenvolvimento de novos métodos de síntese e novos IFAs, desde a fase inicial.

