Olympus and W. L. Gore & Associates passe un accord de distribution internationale pour développer la gamme EndoTherapy d'Olympus

CENTER VALLEY, Pennsylvanie, et HAMBOURG, 6 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Olympus Corporation, une entreprise internationale des technologies médicales dédiée à rendre la vie des autres plus saine, plus sûre et plus épanouissante, a conclu un accord de distribution internationale avec l'entreprise de produits médicaux W. L. Gore & Associates, Inc. (ci-après Gore), une société mondiale des sciences des matériaux, basée aux États-Unis, qui développe des produits novateurs dans divers secteurs. L'accord permet à Olympus de devenir le distributeur international exclusif et de détenir les droits de distribution des endoprothèses biliaires GORE® VIABIL® pour le positionnement endoscopique. Olympus commencera ses efforts de commercialisation dans les prochains mois, en débutant en Europe et en s'étendant progressivement à d'autres pays au fil du temps. L'ajout des endoprothèses biliaires GORE® VIABIL® pour le positionnement endoscopique à sa gamme hépato-pancréato-biliaire (HPB) permettra à Olympus d'étendre sa présence mondiale sur le marché en pleine croissance des stents métalliques gastro-intestinaux (GI).

GORE® VIABIL® Biliary Endoprosthesis

Gore et Olympus réunissent à la fois le talent et la technologie, et cet accord présente des possibilités pour élever la norme de soin, étant donné que les deux entreprises partagent une longue expérience dans la fourniture de produits thérapeutiques interventionnels novateurs destinés à améliorer les résultats pour les patients. Avec l'ajout des endoprothèses biliaires GORE® VIABIL® pour le positionnement endoscopique à leur gamme existante de stents conçus pour l'arbre biliaire, Olympus offre un large éventail de dispositifs gastro-intestinaux aux professionnels de santé et à leurs patients.

Les endoprothèses biliaires GORE® VIABIL® pour le positionnement endoscopique sont des stents métalliques auto-extensibles entièrement recouverts qui offrent une alternative afin de soulager les symptômes associés aux sténoses biliaires*. Son système d'administration facile à utiliser et sa conception sans raccourcissement† permettent un positionnement précis du déploiement. Les endoprothèses biliaires GORE® VIABIL® pour le positionnement endoscopique sont dotées d'un revêtement non poreux en ePTFE/FEP (polytétrafluoroéthylène expansé/éthylène-propylène fluoré) qui crée une barrière solide et durable, offrant l'avantage d'un stent couvert dans la prévention de la croissance tumorale, sans augmenter le taux de migration généralement observé pour les stents couverts1,2,3,4.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Gore, leader mondial dans les technologies innovantes. Les stents VIABIL est un dispositif essentiel pour les soins aux patients atteints de maladies gastrointestinales, et cet accord nous permettra de compléter notre propre portefeuille de solutions ERCP, leader dans le secteur. », a déclaré Mike Callaghan, vice-président/responsable général au niveau mondial d'EndoTherapy pour Olympus. « Olympus s'engage à aider les organisations de santé et les professionnels de santé à offrir des soins de qualité à leurs patients, et la relation avec Gore est une étape importante vers la réalisation de cet objectif. »

« Gore est heureuse de s'associer à Olympus. Nous sommes convaincus que les prouesses commerciales de l'équipe EndoTherapy d'Olympus s'allieront parfaitement à l'expertise de GORE en matière d'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux, afin de mieux répondre aux besoins des patients en leur proposant des solutions uniques pour les années à venir. », a déclaré Jake Goble, chef d'entreprise pour les solutions cardiaques et chirurgicales de Gore.

* Il existe des différences régionales dans l'usage conforme. Veuillez toujours vous référer aux Mode d'emploi pour obtenir les informations complètes sur les indications, les contre-indications et les informations de sécurité pertinentes dans votre région.

† Si elle est déployée conformément aux instructions, le raccourcissement de l'endoprothèse n'est pas significatif.

À propos d'Olympus

Chez Olympus, nous sommes tous dédiés à notre objectif : rendre la vie des autres plus saine, plus sure et plus épanouissante. En tant qu'entreprise mondiale spécialisée dans les technologies médicales, nous travaillons en étroite collaboration avec des experts de la santé afin de fournir des solutions et des services innovants pour la détection précoce, le diagnostic et le traitement minimalement invasif de maladies. Olympus veut ainsi relever le traitement médical standard de certaines pathologies et optimiser les résultats médicaux des patients.

Depuis plus de 100 ans, Olympus poursuit l'objectif de contribuer à la société en fabriquant des produits destinés à offrir les meilleurs résultats à ses clients dans le monde entier.

Olympus Europa, dont le siège se trouve à Hambourg, en Allemagne, opère dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et emploie 7 600 personnes dans 29 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.olympus-europa.com et suivez notre compte LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/olympus-corp.

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise mondiale des sciences des matériaux dédiée à transformer les secteurs d'activité et à améliorer les vies. Depuis 1958, Gore a résolu des problèmes techniques complexes dans des environnements exigeants : de l'espace aux sommets les plus élevés du monde, en passant par le fonctionnement interne du corps humain. Avec près de 13 000 associés et une forte culture d'équipe, Gore génère des revenus annuels de 5 milliards de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur gore.com.