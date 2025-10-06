Olympus und W. L. Gore & Associates schließen internationale Vertriebsvereinbarung zur Erweiterung des Olympus Endo-Therapie-Portfolios ab

CENTER VALLEY, Pa., und HAMBURG, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Olympus Corporation, ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich dafür einsetzt, das Leben von Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, hat eine internationale Vertriebsvereinbarung mit dem Medizinproduktegeschäft des US-amerikanischen Unternehmens W. L. Gore & Associates, Inc. (im folgenden Gore), abgeschlossen, einem weltweit im Bereich Materialwissenschaften tätigen Unternehmen, das innovative Produkte für verschiedene Branchen entwickelt. Mit dieser Vereinbarung wird Olympus der exklusive internationale Distributor für die GORE® VIABIL® Gallengang-Endoprothese für die endoskopische Einbringung und erhält die Vertriebsrechte. Olympus wird in den kommenden Monaten mit den Vermarktungsaktivitäten beginnen, zunächst in Europa und danach schrittweise auch in weiteren Ländern. Die Aufnahme der GORE® VIABIL® Gallengang-Endoprothese für die endoskopische Einbringung in sein hepato-pankreato-biliäres (HPB) Portfolio ermöglicht es Olympus, seine globale Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für gastrointestinale (GI) Metallstents auszubauen.

GORE® VIABIL® Biliary Endoprosthesis

Mit vereinten Kräften und dem gemeinsamen technologischen Know-how ermöglichen Gore und Olympus die Steigerung des Versorgungsstandards, da beide Unternehmen bereits Erfahrung in der Verbesserung von Behandlungsergebnissen mithilfe innovativer Produkte für interventionelle Therapien haben. Mit der Erweiterung ihres bestehenden Portfolios an Stents für den Gallengang um die GORE® VIABIL® Gallengang-Endoprothese für die endoskopische Einbringung bietet Olympus dem medizinischen Fachpersonal und den Patient:innen eine große Bandbreite an GI-Produkten.

Die GORE® VIABIL® Gallengang-Endoprothese für die endoskopische Einbringung ist ein vollummantelter beschichteter, selbstexpandierender Metallstent, der eine Alternative zur Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit Gallenstrikturen darstellt.* Das einfach zu bedienende Legesystem und das verkürzungsfreie Design† ermöglichen eine präzise Positionierung bei der Einbringung. Die GORE® VIABIL® Gallengang-Endoprothese für die endoskopische Einbringung verfügt über eine Auskleidung aus nicht porösem ePTFE/FEP (expandiertes Polytetrafluorethylen/fluoriertes Ethylenpropylen), was eine starke, dauerhafte Barriere sicherstellt und das Einwachsen von Tumoren verhindert, wie dies bei einem ummantelten Stent der Fall ist, ohne jedoch dabei die für ummantelte Stents typische Migrationsrate zu erhöhen.1,2,3,4

„Wir sind begeistert, mit Gore als einem weltweiten Marktführer für innovative Technologien zusammenzuarbeiten. Der VIABIL-Stent ist ein entscheidendes Gerät für die Versorgung von GI-Patient:innen, und diese Vereinbarung wird unser branchenführendes ERCP-Portfolio ergänzen," sagt Mike Callaghan, Global SVP/General Manager EndoTherapy für Olympus. „Olympus ist bestrebt, Organisationen und Fachkräfte im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, ihren Patienten eine hochwertige Versorgung zu bieten, und die Zusammenarbeit mit Gore ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen."

„Gore freut sich über die Partnerschaft mit Olympus. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Vertriebskompetenz des Olympus Endo-Therapie-Teams hervorragend mit dem Know-how von Gore im Bereich medizinischer Innovationen ergänzen wird, um Patient:innen über viele Jahre hinweg mit einzigartigen Lösungen zu unterstützen," sagt Jake Goble, Cardiac and Surgical Solutions Business Leader für Gore.

* Es bestehen regionale Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um vollständige Informationen zu Indikationen, Kontraindikationen und relevanten Sicherheitshinweisen in Ihrer Region zu erhalten.

† Bei bestimmungsgemäßer Anwendung kommt es zu keiner nennenswerten Verkürzung der Endoprothese.

Über Olympus

Bei Olympus sind wir unserem Leitbild verpflichtet, das Leben von Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen. Als globales Medizintechnikunternehmen arbeiten wir eng mit Expert:innen im Gesundheitswesen zusammen, um innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Früherkennung, Diagnose und minimalinvasive Behandlung von Erkrankungen bereitzustellen. Olympus will damit den Behandlungsstandard bestimmter Krankheitsbilder erhöhen und die medizinischen Ergebnisse für Patient:innen verbessern.

Seit mehr als 100 Jahren verfolgt Olympus das Ziel, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem das Unternehmen Produkte herstellt, die die Erwartungen von Kund:innen auf der ganzen Welt bestmöglich erfüllen.

Olympus Europa, mit Zentrale in Hamburg (Deutschland) bedient die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) und beschäftigt 7.600 Mitarbeitende in 29 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.olympus-europa.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/olympus-corp.

Über Gore

W. L. Gore & Associates ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften, das sich für die Transformation von Branchen und Verbesserung der Lebensqualität einsetzt. Seit 1958 löst Gore komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen – vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Inneren des menschlichen Körpers. Mit rund 13.000 Mitarbeitenden weltweit und einer starken, teamorientierten Unternehmenskultur generiert Gore einen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar. Nähere Informationen finden Sie unter gore.com.

