Omarm een goede gezondheid en smaak met Red Gold biologische tomaten in blik uit Europa: Jouw biologische en duurzame keuze

AMSTERDAM, 21 maart 2024 /PRNewswire/ -- ANICAV - de Italiaanse Vereniging van Groenteconservenindustrieën - introduceert met trots haar campagne "Rood Goud uit Europa" ter promotie van Europese Biologische Tomaten in blik, een verrukkelijke en gezonde keuze voor veeleisende culinaire liefhebbers in Denemarken, Zweden en Nederland.

Europese tomaten in blik staan bekend om hun uitzonderlijke voedingswaarde en bieden enorm veel gezondheidsvoordelen. Deze tomaten, die op het hoogtepunt van hun rijpheid worden ingemaakt, zijn een rijke bron van lycopeen. Dit is een krachtige antioxidant die bekend staat om zijn potentieel om het risico op bepaalde chronische ziekten te verminderen en de gezondheid van het hart te bevorderen. Bovendien bevatten ze van nature weinig calorieën en leveren ze essentiële voedingsstoffen zoals vitamine C, kalium en vezels. Daarom zijn ze de ideale keuze voor wie een gezond en evenwichtig dieet wil volgen.

"De leden van ANICAV zetten zich in om consumenten eersteklas, gezonde producten te bieden die hun eetervaring verbeteren," zegt Giovanni De Angelis, algemeen directeur van ANICAV. "Met deze campagne nodigen we Deense, Zweedse en Nederlandse consumenten uit om te genieten van de rijke smaken en voedingsvoordelen van deze uitzonderlijke ingrediënten die tegelijkertijd een gezondere levensstijl bevorderen."

Kookliefhebbers en gezondheidsbewuste mensen kunnen nu genieten van de verrukkelijke smaak en voedingsvoordelen van Red Gold biologische tomaten in blik uit Europa in een reeks culinaire toepassingen, van smaakvolle sauzen tot krachtige soepen en stoofschotels.

"Door te kiezen voor Europese en Italiaanse tomaten in blik, kunnen consumenten niet alleen hun gerechten verbeteren, maar ook genieten van de gemoedsrust die ze krijgen als ze weten dat ze gezonde ingrediënten van hoge kwaliteit gebruiken," voegt Giovanni De Angelis toe.

De toename van de productie en verkoop van Europese tomaten in blik getuigt van de voortdurende toewijding van ANICAV om consumenten te voorzien van natuurlijke en duurzaam geproduceerde producten, die hun keuken en welzijn verder verbeteren.

OVER RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold from Europe is de naam van het programma van de EU (Europese Unie) om meer bekendheid te geven aan in de EU verduurzaamde (ingeblikte) biologische tomaten die 100% Made in Europe zijn.

ANICAV, de Italiaanse vereniging van groenteconservenindustrieën, heeft 100 leden, waarvan er 90 tomaten verwerken. Zij vertegenwoordigen meer dan 60% van alle verwerkte tomaten die uit Italië komen en bijna alle hele gepelde tomaten die wereldwijd worden geproduceerd (inclusief de internationaal bekende San Marzano DOP).

