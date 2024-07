Zomer vieren met Rood Goud uit Europa tomaten

Rood: staat voor hun kleur, die afkomstig is van lycopeen - een antioxidant die de schade veroorzaakt door vrije radicalen kan verminderen.

Goud: staat voor hun kwaliteit en de gouden standaard voor verwerkte biologische tomatenproducten in Europa.

Maar wat maakt Rood Goud uit Europa biologische tomaten nu zo speciaal, gezien het enorme aantal beschikbare tomatenproducten?

Rood Goud uit Europa tomaten selecteert alleen de organische vruchten van topkwaliteit met stevig vruchtvlees, een sterk vel en een rijke smaak, die het meest geschikt zijn voor de verwerking in verschillende tomatenproducten. Nadat het fruit zorgvuldig is geplukt, selecteren, reinigen, stomen, pellen en verwerken moderne productiefabrieken met ultramoderne controlesystemen de tomaten. De eindproducten zijn eersteklas biologische ingrediënten, boordevol smaak en gegarandeerd veilig en gezond.

Rood Goud uit Europa tomaten zijn er in verschillende biologische formaten. Of het nu gaat om gepelde hele tomaten, gehakte tomaten, tomatenpassata of kerstomaatjes, ze voldoen allemaal aan dezelfde uitmuntendheidsnormen. Koken wordt gemakkelijker en leuker, en je bent verzekerd van heerlijke en voedzame gerechten.

Tomaten hebben maar weinig suiker en vet, zijn rijk aan mineralen en vitaminen en bevatten veel eiwitten. Ze zijn de beste bron van lycopeen - een antioxidant en krachtig weerbaarheidsmiddel tegen veroudering. Tomaten kunnen ook helpen bij de spijsvertering en de opname van mineralen.

DEEL ROUD GOUD TOMATEN MET JE FAMILIE EN VRIENDEN, DEEL OOK LIEFDE EN EEN GOEDE GEZONDHEID MET HEN!

OVER RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold is de naam van het programma van de EU (Europese Unie) om meer bekendheid te geven aan in de EU verduurzaamde (ingeblikte) biologische tomaten die 100% Made in Europe zijn.

De leden van ANICAV, de Italiaanse vereniging van de groenteconserven-industrie, produceren meer dan 63,5% van alle verwerkte tomaten in Italië en meer dan 85% van alle hele gepelde tomaten die wereldwijd worden geproduceerd.

Ga voor meer informatie over Red Gold from Europe naar

https://redgoldfromeurope.nl/

of volg onze social media accounts

https://www.facebook.com/redgoldfromeuropenl

https://www.instagram.com/redgoldfromeuropenl

https://www.youtube.com/@redgoldfromeuropenl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464552/Red_Gold_from_Europe_organic_fruits.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186817/Footer_NL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186814/Visual_ORG.jpg