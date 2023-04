OMIO BEWERTET REISETRENDS - DIE KOSTEN SIND DAS WICHTIGSTE: FLUGPREISE ERHÖHTEN SICH UM 58 % UND ZUGPREISE BLIEBEN STABIL, WÄHREND DIE GESAMTREISEKOSTEN VON 2019 bis 2023 UM 20 % STIEGEN

Reisesuchanfragen bei der Omio Group haben vom 1. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2023 um mehr als 130 % zugenommen, und der Umsatz des Unternehmens ist um 200 % gewachsen, mit einem deutlichen Anstieg der Zugreisen, als die Flugpreise in die Höhe schnellten

BERLIN, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Omio Group (Omio Travel – B2C und B2B – und Rome2Rio) hat ihren Trendbericht 2023 veröffentlicht, der wichtige Einblicke in das globale Reiseverhalten über verschiedene Verkehrsträger hinweg bietet. Die Reisesuchanfragen der Omio Group stiegen von Q1 2019 bis Q1 2023 um mehr als 130 %, und der Umsatz des Unternehmens nahm um 200 % zu, wobei ein deutlicher Anstieg bei Zugreisen zu verzeichnen war, während die Flugpreise in die Höhe schossen.

Omio’s Mobility Report shows that travellers are prioritising cost and many are looking to rail travel as an alternative to soaring flight prices

Vergleicht man die Suchdaten aus dem ersten Quartal 2019 mit denen aus dem ersten Quartal 2023, so stellt Omio einen Anstieg von 223 % bei den Flugsuchen fest, doch die entsprechenden Buchungsdaten zeigen, dass die Verbraucher mehr Bahnreisen buchen. Wenn man sich die 100 besten Flugverbindungen ansieht, die bei Omio gebucht wurden, stellt man beim Vergleich vom Q1 2019 und Q1 2023 einen Anstieg der Gesamtbuchungen um 20 % und einen Rückgang der Gesamtbuchungen um 54 % fest.

Naren Shaam, CEO und Gründer von Omio Group, sagte: „Angesicht der Aufhebung der globalen Beschränkungen glauben wir, dass Reisende für längere Strecken, für die zuvor Kurzstreckenflüge gebucht worden wären, Zugfahrten buchen werden. Dies ist teilweise durch die Kosten bedingt, aber auch durch eine größere Auswahl an Optionen (sowohl durch den Eisenbahnwettbewerb in Europa als auch durch digitale Produkte wie Omio). Ein weiterer Faktor ist das erhöhte Interesse an umweltbewusstem Reisen."

Weitere Daten belegen, dass der Schienenverkehr heute kostengünstiger ist, wenn man Q1 2019 und Q1 2023 vergleicht. Im Durchschnitt ist der Betrag, der pro Buchung für Flüge bezahlt wird, um 58 % gestiegen, während die durchschnittlichen Kosten für eine Zugbuchung um 3 % gesunken sind. Verschiedene Faktoren, wie neue EU-Richtlinien, die den Wettbewerb im Eisenbahnsektor verstärken, sowie Verbraucher, die wieder Tickets im Voraus buchen, könnten zu stabilen Bahnpreisen führen.

Yesh Munnangi, CEO von Rome2Rio, sagt voraus, wie sich das Reisen weiter weiterentwickeln wird: „Der Wunsch zu reisen ist stärker denn je, aber ich glaube, dass der Zweck einer Reise mehrere Facetten bekommen wird, was teilweise durch Kostenüberlegungen gefördert wird. Beispielsweise werden Reisende Geschäftsreisen buchen und die Familie mitnehmen oder sich mit Bekannten treffen, um ein Freizeitelement hinzuzufügen."

Shaam fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, Reisen für alle zugänglich zu machen, und wir sind stolz darauf, eine breite Palette von Reiseoptionen zu konkurrenzfähigen Preisen anzubieten. Wir verbessern unsere Plattform ständig, um sicherzustellen, dass unsere Kunden bei der Buchung ihrer Reise das bestmögliche Erlebnis haben."

Während sich die Welt von der COVID-19-Pandemie erholt, setzt die Omio Group ihren Weg zum positiven Wachstum fort. Das Engagement des Unternehmens für die digitale Transformation in Verbindung mit seinem Engagement für Kundenzufriedenheit macht es zu einem führenden Unternehmen in der Reisebranche.

Sehen Sie sich hier den ganzen Omio Mobility Report einschließlich länderspezifischer Aufschlüsselungen an

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hilft die Omio Group ihren Kunden, neue Reisewege zu entdecken. Dank der beiden miteinander verbundenen Plattformen Omio Travel und Rome2Rio sind wir die weltweit führende Reiseplattform für Suche, Vergleich und Buchung. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrem Wunsch, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada per Zug, Bus, Flugzeug und Fähre zu erkunden.

Omio arbeitet mit mehr als 1.000 Transportanbietern zusammen; Kunden können in 21 unterschiedlichen Sprachen buchen und in 26 unterschiedlichen Währungen bezahlen. In den letzten zehn Jahren haben wir mehr als 33 Millionen Tickets verkauft.

Die Omio Group beschäftigt mittlerweile mehr als 300 Mitarbeiter aus mehr als 50 Ländern und unterhält Niederlassungen in Berlin, Prag, Melbourne und London. Gemeinsam arbeiten wir jeden Tag daran, unsere Vision zu verwirklichen und unseren Kunden Reisen zu bieten, die sie bewegen. Mehr auf omio.com

