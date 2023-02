Omni Bridgeway kondigt EMEA-leiderschaps- en investeringsbeheerpromoties aan in Amsterdam en Londen

AMSTERDAM, 6 februari 2023 /PRNewswire/ -- Omni Bridgeway is verheugd om de aanstelling aan te kondigen van Hannah van Roessel als co-Chief Investment Officer – EMEA, evenals de promoties van Kees de Visser en Alistair Croft .

Hannah, gevestigd in Amsterdam, zal nauw samenwerken met Raymond van Hulst (uitvoerend directeur en co-CIO EMEA) om gezamenlijk alle aspecten van de EMEA-activiteiten van Omni Bridgeway te leiden.

Met tien jaar ervaring bij Omni Bridgeway brengt Hannah een uniek wereldwijd perspectief mee naar haar nieuwe functie, nadat ze eerst als Senior Investment Manager en Director Enforcement voor EMEA en daarna voor de VS diende, toen ze in 2022 naar New York verhuisde om de Amerikaanse activiteit rond de handhaving van uitspraken te lanceren. Tijdens haar ambtstermijn in de juridische financiële branche heeft Hannah een opmerkelijke staat van dienst opgebouwd door complexe multi-jurisdictionele handhavingszaken te beheren en terugvorderingen veilig te stellen in betwiste omgevingen. Voordat ze zich bij Omni Bridgeway voegde, werkte ze bij de toonaangevende advocatenkantoren NautaDutilh en Loyens & Loeff, waar ze heel wat ervaring opdeed op het gebied van de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in vele rechtsgebieden, in het bijzonder tegen soevereinen en semi-soevereinen.

Andrew Saker, Chief Executive Officer van Omni Bridgeway, reageerde op de benoeming van Hannah: "Hannah is een uitzonderlijk talent, met een indrukwekkende staat van dienst in het succesvol uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten naar nieuwe regio's. Ze heeft een scherp oog voor strategie en klantontwikkeling, wat de perfecte aanvulling is op Raymonds ervaring en expertise in het sourcen en structureren van complexe deals. We kunnen niet beter gepositioneerd zijn voor verdere groei met Hannah en Raymond die ons team en bedrijf in EMEA leiden."

Eveneens in Amsterdam kondigt het bedrijf met genoegen aan dat Kees de Visser is gepromoveerd tot Voorzitter van het Investeringscomité voor EMEA, waarin hij toezicht houdt op financieringsaanvragen als lid van het wereldwijde investeringscomité van het bedrijf.

Voordat hij in 2016 naar Omni Bridgeway kwam, was Kees advocaat, werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij grote en spraakmakende grensoverschrijdende proces- en handhavingszaken afhandelde en het internationaal privaatrechtteam van het kantoor leidde.

In Londen werd Alistair Croft gepromoveerd tot Senior Investment Manager met een focus op handhaving en zaken van betwiste erfenissen en insolventie. Voordat Alistair in 2015 bij Omni Bridgeway in dienst trad, was hij meer dan tien jaar advocaat en partner bij een toonaangevend advocatenkantoor met een brede praktijk, waar hij advies gaf over complexe grensoverschrijdende rechtszaken, fraude, handhaving en betwiste erfenissen voor extreme rijke personen en insolventie.

Aldus Raymond van Hulst: "Ik ben verheugd om Hannah aan boord te hebben als Co-CIO, en met de promotie van Kees en Alistair zitten we op koers voor blijvend succes in EMEA. In combinatie met onze recente aanwervingen in Dubai en Duitsland, evenals onze uitbreiding naar Frankrijk, zijn we er trots op het toptalent in de branche aan te trekken en te promoten. Dit is de kern van onze strategie om activiteiten te blijven opzetten in meer rechtsgebieden en markten dan enige andere verstrekker van juridische financiering, om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn met lokale kennis en ervaring."

OVER OMNI BRIDGEWAY

Omni Bridgeway is wereldleider op het gebied van juridische financiering en risicobeheer, inclusief de financiering van geschillen en procesvoering vanaf het begin van de zaak tot de tenuitvoerlegging en terugvordering na de uitspraak. Omni Bridgeway is genoteerd op de ASX en is actief vanuit 25 internationale locaties.

CONTACT:

Sarah Glover | Business Development & Marketing Manager | +44 7479 402230 | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735666/OB_Logo_stacked_CMYK_full_color_Logo.jpg

SOURCE Omni Bridgeway