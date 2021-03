Omnipresence Technologies, désormais Exeevo, va révolutionner l'expérience des clients et des patients

NEW YORK, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- Omnipresence Technologies, fournisseur de technologies modernes destinées aux organisations des sciences de la vie pour révolutionner les expériences des clients et des patients, a changé de nom pour devenir Exeevo.

Les plateformes Exeevo sont construites sur les cloud de Microsoft, notamment la dernière version de Microsoft Dynamics 365, Azure, Teams et Cloud for Healthcare. Lancée en 2018, la plateforme Omnipresence d'Exeevo continuera à offrir des capacités de gestion de l'expérience client (CXM) aux sociétés biopharmaceutiques mondiales, aux fabricants de dispositifs médicaux et aux entreprises biotechnologiques émergentes de premier plan à l'échelle mondiale. La plateforme Omnicare d'Exeevo, lancée en 2020, accélérera les cas d'utilisation de l'engagement des patients, des parcours cliniques aux parcours post-lancement. La plateforme Omnisight d'Exeevo, qui devrait être lancée en 2021, est construite sur la dernière version de Dynamics 365 Customer Insights et permettra aux organisations du secteur des sciences de la vie d'unifier leurs ensembles de données sur les expériences des clients et des patients et d'exploiter les riches informations issues de l'intelligence artificielle (IA) et de la veille économique (BI) qui contribueront à personnaliser les parcours des clients et des patients.

« L'avenir des sciences de la vie dépend de la capacité de créer des expériences de santé de qualité supérieure, et chaque enquête ou étude publiée dans ce domaine montre que beaucoup reste à faire. Notamment en ce qui a trait au numérique, à la personnalisation et à l'unification des parcours des clients et des patients – autant d'éléments essentiels pour obtenir des résultats durables en matière de santé – et c'est vraiment un moment extraordinaire pour opérer des changements, a déclaré Sanjay Virmani, PDG d'Exeevo. Nous poursuivrons notre travail sous la nouvelle marque Exeevo, qui sera synonyme d'excellence et d'innovation dans les expériences de santé proposées par les organisations des sciences de la vie. L'étoile au centre de notre nouveau logo représente l'action, la perspicacité et l'illumination, et comme nos plateformes, toutes les étincelles doivent s'unir pour offrir une solution unifiée, mais flexible », a-t-il ajouté.

« L'année 2020 a été marquée par des innovations rapides. Les partenaires stratégiques de Microsoft comme Exeevo placent la transformation des expériences des clients et des consommateurs au centre de leurs stratégies de gestion de la clientèle », a déclaré Oren Ryngler, directeur des produits et directeur général de Dynamics 365 chez Microsoft. « Exeevo verticalise plusieurs offres Microsoft sur le cloud pour développer des innovations qui comblent le fossé entre les entreprises des sciences de la vie, les équipes de santé et les communautés de patients. »

Outre le changement de nom, Exeevo a également annoncé qu'avec la version sortie en automne 2020 de sa plateforme Omnipresence, les abonnés peuvent désormais bénéficier de nouveaux cas d'utilisation de l'engagement des experts (professionnels des soins de santé et leaders d'opinion clés) et des opérations commerciales, verticalisés pour les organisations de dispositifs médicaux. Cette sortie comprenait le lancement de la nouvelle version de l'application Go pour iOS, Android, Windows et le Web, avec un design utilisateur modernisé, une base de codes plus performante et de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour une meilleure productivité.

À propos d'Exeevo :

Exeevo (www.exeevo.com) est un écosystème numérique unifié, intelligent et souple destiné aux organisations du secteur des sciences de la vie qui a pour ambition de révolutionner les expériences des équipes de santé et des patients dans leur quête de résultats durables en matière de santé. Construite sur les cloud de Microsoft, dont Dynamics 365, Azure, Teams et Cloud for Healthcare, les plateformes d'Exeevo sont verticalisées pour les expériences des clients et des patients proposées par les sociétés biopharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux, les entreprises de biotechnologie et de santé grand public.

