Omnipresence Technologies, nu Exeevo, om de ervaringen van klanten en patiënten wezenlijk te veranderen

NEW YORK, 17 maart 2021 /PRNewswire/ -- Omnipresence Technologies, een leverancier van moderne technologie voor life sciences-organisaties voor wezenlijk veranderen van klantervaringen (CX) en patiëntervaringen PX), heet in het vervolg Exeevo.

De Exeevo-platforms zijn gebouwd met Microsoft-clouds, waaronder de nieuwste release van Microsoft Dynamics 365, Azure, Teams en Cloud for Healthcare. Exeevo Omnipresence, gelanceerd in 2018, zal blijven doorgaan met het leveren van oplossingen voor het beheer van klantervaringen (Customer Experience Management (CXM)) aan de grootste wereldwijde biofarmaceutica, fabrikanten van medische apparatuur en groeiende biotechbedrijven. Exeevo Omnicare, gelanceerd in 2020, zal het gebruik van patiëntbetrokkenheid versnellen, van klinische trajecten tot post-launch-trajecten. Exeevo Omnisight, gelanceerd in 2021, is gebouwd met de nieuwste release van Dynamics 365 Customer Insights, en biedt life sciences-organisaties de mogelijkheid om hun CX/PX-gegevens te bundelen en goede inzichten gebruiken op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en bedrijfsinformatie (BI) die helpen het traject van de klant en de patiënt te personaliseren.

"De toekomst van life science hangt af van het creëren van superieure ervaringen van klanten en patiënten, en elke enquête of elk onderzoek dat op dit gebied wordt gepubliceerd, toont aan dat we nog veel meer kunnen bereiken. Nu we meer kunnen bereiken met digitaal, meer met personalisatie en meer met het bundelen van de trajecten van klanten en patiënten, wat allemaal zo cruciaal is voor duurzame resultaten, is het nu echt een geweldig moment voor verandering", aldus Sanjay Virmani, CEO van Exeevo. "We zullen ons werk voortzetten onder het nieuwe merk Exeevo, dat staat voor uitmuntendheid en innovatie in ervaringen op het gebied van gezondheid, geleverd door life sciences-organisaties. De ster in het midden van ons nieuwe logo staat voor actie, inzicht en verlichting, en net als bij onze platforms moeten alle vonken samenkomen in een integrale maar flexibele oplossing", voegde hij eraan toe.

"Het jaar 2020 heeft gezorgd voor snelle innovatie. Strategische Microsoft-partners zoals Exeevo stellen transformatie van ervaringen van klanten en patiënten centraal in de strategieën van hun klanten", aldus Oren Ryngler, Chief Product Officer en General Manager, Dynamics 365 bij Microsoft. "Exeevo verticaliseert meerdere Microsoft cloud-aanbiedingen om innovaties te stimuleren die de kloof overbruggen tussen life sciences-bedrijven en zorgverleners, evenals patiëntengemeenschappen."

Naast het nieuwe merk kondigde Exeevo ook aan dat abonnees met de herfstrelease van 2020 van zijn Omnipresence-platform nu kunnen profiteren van nieuwe betrokkenheid van experts (HCP/KOL) en gebruiksscenario's voor commerciële activiteiten die verticaal zijn voor organisaties op het gebied van medische hulpmiddelen. Deze herfstrelease omvatte de lancering van de bijgewerkte Go-app voor iOS, Android, Windows en Web met een gemoderniseerd gebruikersontwerp, efficiëntere codebasis en veel intelligente functies voor een grotere productiviteit.

Neem voor meer informatie contact op met [email protected]

Over Exeevo:

Exeevo ( www.exeevo.com ) is een geïntegreerd, intelligent en flexibel digitaal ecosysteem voor life sciences-organisaties om gezondheidservaringen voor zorgteams en patiënten te revolutioneren voor het doel van duurzame gezondheidsresultaten. Exeevo-platforms zijn gebouwd met Microsoft-clouds, waaronder Dynamics 365, Azure en Teams, evenals Cloud for Healthcare, en zijn verticaal gemaakt voor klant- en patiëntervaringen, geleverd door biofarma, medische apparatuur, biotech- en gezondheidsorganisaties.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1456659/Exeevo_Logo.jpg

