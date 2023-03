OMODA développe un écosystème d'utilisateurs englobant de nouveaux modes de vie et concepts

WUHU, Chine, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Suite à l'évolution des modes de vie en général, les besoins des utilisateurs de véhicules se sont diversifiés, créant un nouveau groupe d'usagers n'ayant plus besoin de berlines ou de SUV conventionnels mais de véhicules disposant de l'espace d'un monospace, du châssis d'un SUV et de la maniabilité d'une berline. Cela nécessite d'intégrer les caractéristiques de ces différents modèles dans un seul et même véhicule.

OMODA, un modèle à la croisée des styles possédant des caractéristiques multi-plateformes et multi-fonctions, peut répondre aux nouvelles exigences du marché. Il peut apporter aux jeunes usagers une expérience de conduite plus agréable et offrir à ces clients ce qu'ils désirent vraiment.

Au départ, OMODA a mené plus de 1 000 enquêtes dans plus de 20 pays et régions du monde entier pour analyser en profondeur le marché et comprendre les besoins des utilisateurs. Il a réalisé de manière créative des processus clés, y compris la conception de la modélisation, le réglage des groupes motopropulseurs, la configuration technologique et même la dénomination des produits en utilisant les commentaires des utilisateurs dans le cadre de son concept de « co-création globale orientée vers l'utilisateur ». Le design conceptuel « Art in Motion » est le résultat précieux de cette contribution des utilisateurs.

Même le nom OMODA provient des utilisateurs, et a été choisi parmi plus de 600 propositions venues du monde entier. OMODA met en évidence l'esthétique positive et la perception de la haute technologie dans le cadre d'un style de vie « moderne ». Il représente l'esprit de co-création avec les utilisateurs, et une technologie future avancée, distinctive et stylisée démontrant une compréhension unique des tendances de la mode.

Développer l'écosystème d'utilisateurs d'OMODA

OMODA est plus qu'un véhicule ; il constitue un style de vie et une attitude de pensée indépendante et d'expression de soi. OMODA offre des produits complémentaires agréables et personnalisés comme des gourdes sportives, des kits d'extérieur, des bandeaux de cyclisme et des serre-têtes élégants. L'écosystème d'utilisateurs combine voyage, aventure, réseautage social, sociabilisation, randonnée et autres scénarios.

L'écosystème O-UNIVERSE d'OMODA accomplit sa croissance en synchronisation avec ses utilisateurs. Le segment « O-Sport » répond aux besoins des jeunes utilisateurs en matière de produits à la mode, tandis que « O-Lab » encourage de nouvelles idées en ligne et hors ligne grâce à un atelier de création et d'inspiration. Le groupe d'utilisateurs exclusif « O-Club » couvre les opérations des utilisateurs, tandis que « O-trip » prône la technologie pour un mode de vie écologique, sobre en carbone, respectueux de l'environnement et économe en énergie.

Poursuivre un développement commun

OMODA va rompre avec l'ordre mondial conventionnel, prédisant un avenir caractérisé par une expérience écosystémique révolutionnaire. Utiliser un véhicule OMODA, c'est comme voyager entre la réalité et la vie dans un univers parallèle. La vie n'est plus aussi simpliste qu'en noir et blanc.

OMODA est sur le point de se lancer en Europe. Ses véhicules s'éloigneront des anciennes conventions tout en possédant des possibilités infinies. Le concept de « co-création globale orientée vers l'utilisateur » renforcera continuellement le lien entre la marque et les utilisateurs tout en développant diverses fonctionnalités.

