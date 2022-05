OMRON Healthcare revela visão corporativa de longo prazo, "Buscar o ZERO, tratamento preventivo para a saúde da sociedade"

- Com o objetivo de alcançar três zeros: "zero eventos cerebrovasculares e cardiovasculares", "zero agravamento de doenças respiratórias" e "zero restrições às atividades cotidianas devido à dor crônica" -

QUIOTO, Japão, 13 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Em março de 2022, o OMRON Group anunciou uma nova visão de longo prazo, "Moldar o futuro de 2030" (doravante denominada SF2030). Em seu compromisso de alcançar essa visão na área de negócios de assistência médica, a OMRON Healthcare Co., Ltd. (doravante denominada "a Empresa"), com sede na cidade de Muko, município de Quioto, estabeleceu uma visão de longo prazo, "Buscar o ZERO, tratamento preventivo para a saúde da sociedade" e promete desenvolver novos dispositivos e serviços para satisfazer as expectativas dos consumidores, dos profissionais da saúde e da sociedade em geral.

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202204280634-O1-gBUApwyX

- Visão geral da nova visão de longo prazo, "Buscar o ZERO, tratamento preventivo para a saúde da sociedade"

Utilizando as tecnologias de sensoriamento e os dados valiosos desenvolvidos em áreas médicas até o momento, a Empresa se concentrará no desenvolvimento de soluções para: doenças cardiovasculares, que lideram as causas de morte em todo o mundo; doenças respiratórias, já que o número de pessoas afetadas por elas está crescendo, principalmente nas economias emergentes; e controle da dor, que causa um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas. O foco e o compromisso em relação a esses esforços permitirão que a Empresa concretize sua visão de longo prazo.

1. Negócio cardiovascular: zero eventos cerebrovasculares e cardiovasculares

Estima-se que um bilhão de pessoas no mundo todo tenham hipertensão. A hipertensão pode causar doenças cérebro-cardiovasculares (eventos) como derrames e insuficiência cardíaca, sem que os sintomas sejam notados. Desde o lançamento do primeiro monitor de pressão arterial em 1973, a Empresa sempre se concentrou no desenvolvimento de monitores de pressão arterial fáceis de usar e precisos, bem como na realização de atividades informativas para promover o monitoramento da pressão arterial em casa. As vendas acumuladas globais de monitores de pressão arterial da OMRON ultrapassaram 300 milhões de unidades em 2021. Embora o monitoramento doméstico da pressão arterial esteja se tornando cada vez mais popular em todo o mundo, as mortes resultantes de eventos cerebrovasculares e cardiovasculares e pessoas que exigem cuidados de longo prazo continuam aumentando.

Para concretizar a visão comercial da área cardiovascular, a Empresa expandirá as áreas-alvo do monitoramento da insuficiência cardíaca para a detecção precoce, até o desenvolvimento de um monitor de pressão arterial de braço com tecnologia ECG integrada e o lançamento global do serviço de análise de ECG. A Empresa também ampliará as áreas comerciais incluindo "a detecção precoce e prevenção da recorrência de fibrilação atrial". Como as doenças resultantes de estilo de vida são conhecidas como fatores de risco de hipertensão e fibrilação atrial, a Empresa contribuirá para o desenvolvimento de novos dispositivos e serviços para detecção precoce e melhorias desses tipos de doenças. Além disso, estão sendo lançados desenvolvimentos de algoritmos baseados em IA para o estabelecimento da estrutura de tratamento preventivo.

Quanto aos negócios globais, a Empresa se concentrará no reforço de parcerias com médicos e instituições médicas na China Continental, onde a população com hipertensão e doenças respiratórias está se aumentando, e na melhoria dos serviços que promovem a relação entre pacientes e médicos por meio de lojas de conveniência de saúde MMC (*1). Na Índia, a Empresa estabeleceu centros de experiência em todo o país para oferecer aos consumidores indianos uma experiência prática com produtos da OMRON. Isso disseminará ainda mais os benefícios do monitoramento da pressão arterial doméstica no país.

Lojas de conveniência de saúde MMC (*1): serviço integrado que oferece a pacientes diabéticos acesso fácil a testes e exames médicos.

2. Negócio respiratório: zero agravamento das doenças respiratórias

O negócio respiratório expandirá as doenças-alvo adicionando COPD (*2) antigo alvo da asma. O número de pacientes com doenças respiratórias está crescendo, principalmente nas economias emergentes. Como os critérios de diagnóstico não são claramente quantificados, é difícil para os médicos tomar decisões de diagnóstico claras. A Empresa distribuirá dispositivos para dar suporte a tratamentos e diagnósticos em países emergentes que não tenham sistemas de saúde bem estabelecidos. E para as famílias em geral, principalmente nos países desenvolvidos, a Empresa promoverá o controle dos sintomas e os serviços de atendimento para atenuar o aumento dos gastos médicos e aliviar a sobrecarga para os pacientes e suas famílias.

COPD (*2): doença pulmonar obstrutiva crônica

3. Tratamento da dor: zero restrições às atividades cotidianas devido à dor crônica

Dentro da área de controle da dor, a Empresa se concentrará no desenvolvimento de dispositivos que incorporem novas tecnologias de estimulação elétrica transcutânea do nervo (TENS) e também oferecerá um serviço de apoio de fisioterapia. O objetivo da Empresa, nesse caso, é ajudar mais pessoas a ter uma vida cotidiana sem se preocupar com a dor.

A missão corporativa de "promover a saúde e possibilitar que as pessoas do mundo todo aproveitem a vida ao máximo" é o desejo da Empresa, que permanecerá inalterado agora e no futuro. Para concretizar a nova visão de "Buscar o ZERO, tratamento preventivo para a saúde da sociedade", a Empresa pretende ser indispensável nas áreas de prevenção e tratamento de doenças crônicas e, em seguida, se desafiar a oferecer soluções à sociedade.

- Vídeo da visão SF2030 de longo prazo da OMRON Healthcare

O vídeo mostra a vida de pessoas em uma sociedade em que o "Buscar o ZERO" se concretizou.

URL do vídeo: https://youtu.be/6cv9Le-6c0I

Imagem 1:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202204280634/_prw_PI2fl_b0389uLf.jpg

Imagem 2:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000242/202204280634/_prw_PI3fl_4DfnlaXy.jpg

- Página especial da visão de longo prazo da OMRON Healthcare

Em 1º de abril de 2022, uma página especial do "SF2030" foi adicionada ao

site corporativo da OMRON Healthcare.

https://healthcare.omron.com/

