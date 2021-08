Dreame Technology wprowadza na rynek inteligentny odkurzacz automatyczny zmieniający oblicze sprzątania

PEKIN, 2 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Dreame Technology, światowa spółka specjalizująca się w produkcji inteligentnych artykułów gospodarstwa domowego, planuje wprowadzenie na rynek, podczas odbywającego się na AliExpress święta marki Dreame 2021, nowego flagowego produktu, odkurzacza automatycznego z funkcją mopowania Dreame Bot Z10 Pro Auto-Empty Robot Vacuum and Mop. Pod hasłem „Zrób to, ale tylko raz na 65 dni", Dreame Bot Z10 wprowadza automatyczny odkurzacz o dużej mocy ssania w nowy wymiar, dodając do niego funkcję automatycznego opróżniania zbiornika, precyzyjnej nawigacji, inteligentne i spersonalizowane programy sprzątania.