Omzet van Nedap stijgt met 13 %, bedrijfsmarge loopt op naar 12,1 %

Alle belangrijkste markten dragen bij aan de omzetgroei

GROENLO, Nederland, 17 juli 2026 /PRNewswire/ --

Hoofdpunten

De omzet steeg met 13 % naar €152,0 miljoen (H1 2025: €134,9 miljoen). De omzet in de belangrijkste markten groeide met 14 %.

De terugkerende omzet steeg met 17 % (H1 2025: 11 %) en was goed voor 42 % van de totale omzet (H1 2025: 40 %).

Het bedrijfsresultaat steeg naar €18,3 miljoen (H1 2025: €13,8 miljoen). De bedrijfsmarge steeg naar 12,1 % (H1 2025: 10,3 %).

Rob Schuurman, CEO: "Halverwege het jaar liggen we goed op koers met onze 'Step Up!'-strategie. In de eerste helft van het jaar steeg de omzet in alle vier de belangrijkste markten, waarbij Livestock een grote bijdrage leverde aan deze groei. De terugkerende omzet bleef groeien, wat de toenemende adoptie van onze Digital Twin Technology-oplossingen in de kernprocessen van klanten weerspiegelt. Het toenemende aandeel daarvan in onze omzetmix zorgde voor een verbetering van de onderliggende winstgevendheid."

Sleutelcijfers

In € x 1 miljoen of als percentage H1 2026 H1 2025 Verandering Omzet 152,0 134,9 13 % Terugkerende omzet 63,3 54,2 17 % Toegevoegde waarde als % van de omzet 74,8 % 73,2 %

Bedrijfsresultaat 18,3 13,8 33 % Bedrijfsmarge1 12,1 % 10,3 %

Nettowinst 14,7 10,9 35 % Winst per aandeel (€ x 1) 2,22 1,65 35 %

30 juni 2026 30 juni 2025

Nettoschuld/EBITDA -0,2 0,6

Solvabiliteit 59 % 55 %









1Gedefinieerd als het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de omzet.

Outlook

We verwachten een omzetgroei in de tweede helft van 2026 in vergelijking met de tweede helft van 2025, ondersteund door een toenemende adoptie van onze oplossingen door klanten in onze markten. We blijven ons richten op duurzame groei voor de lange termijn en zullen dienovereenkomstig blijven investeren, met een specifieke nadruk op het technologieplatform van Nedap, AI en cybersecurity. Geopolitieke ontwikkelingen en marktomstandigheden kunnen het tempo van de omzetgroei in de rest van het jaar beïnvloeden.

Voortgang van onze strategie

Bij de uitvoering van 'Step Up!' blijven we ons richten op het ontwikkelen en opschalen van oplossingen die waarde toevoegen voor onze klanten en de markten waarin zij actief zijn. In onze vier belangrijkste markten bleef de adoptie van Digital Twin Technology en as-a-service-oplossingen toenemen. Deze ontwikkeling droeg bij aan de groei van de terugkerende omzet.

We zijn blijven investeren in het technologieplatform van Nedap — dat cloudinfrastructuur, cybersecurity en AI omvat — wat zowel private- als public-cloudstrategieën ondersteunt en ons meer controle over onze oplossingen geeft. Deze investeringen ondersteunen de verdere ontwikkeling en opschaling van onze oplossingen. Ze stellen ons tevens in staat om in één markt ontwikkelde functionaliteiten en technologieën breder in te zetten binnen ons gehele portfolio. Een voorbeeld hiervan is het ontwerpsysteem dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor Ons® in Healthcare, en dat nu ook wordt toegepast in andere cloudoplossingen van Nedap, waaronder Pace in Security. Om het technologische leiderschap binnen heel Nedap te versterken, hebben we een Chief Technology Officer benoemd in het Nedap Leadership Team.

Medio 2027 organiseren we een Capital Markets Day, waarin we het volgende hoofdstuk van onze strategie zullen uiteenzetten. Nadere details worden te zijner tijd bekendgemaakt.

Belangrijke marktontwikkelingen

De relevantie van onze oplossingen bleef zich vertalen in adoptie door klanten binnen onze belangrijkste markten, zoals blijkt uit verschillende nieuwe contracten in de eerste helft van het jaar. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de functionaliteiten die langetermijngroei ondersteunen: het uitbreiden van de mogelijkheden van onze oplossingen en het opschalen van de productiecapaciteit.

In Healthcare versterkten nieuwe klanten in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en huisartsenpraktijken onze positie in de transitie naar netwerkzorg. Deze zorgsectoren zijn strategisch belangrijk voor de opbouw van een meer verbonden, open en duurzaam zorgstelsel. De adoptie van Ons® Suite weerspiegelt hoe goed onze oplossingen aansluiten op de dagelijkse processen van zorgprofessionals in deze sectoren. Ook MediKIT en Luna droegen bij aan de omzetgroei in de eerste helft van het jaar.

In Livestock stimuleerde de groeiende vraag van melkveehouders naar datagestuurd inzicht in de gezondheid en prestaties van de veestapel de verdere adoptie van het Cow Monitoring Platform. Dit leidde op zijn beurt tot meer vraag naar SmartTags, SmartSight en het bredere portfolio. Om deze groei te faciliteren, hebben we in Nederland een nieuwe, volledig geautomatiseerde productielijn voor SmartTags in gebruik genomen, waarmee de productiecapaciteit aanzienlijk is vergroot. Hoewel de melkprijzen onder het niveau van 2025 bleven, bleven melkveehouders investeren in onze oplossingen. Dit toont de sterke onderliggende vraag naar ons portfolio aan. De adoptie van as-a-service-oplossingen voor zowel SmartTags als SmartSight droeg bij aan een verdere groei van de terugkerende omzet.

In Retail onderstreepten nieuwe langetermijnpartnerschappen met klanten de groeiende adoptie van onze Inventory Engine, gedreven door de behoefte van retailers aan meer end-to-end voorraadinzicht en meer datagestuurde bedrijfsprocessen. We bleven investeren in de Inventory Engine, die artikelstromen tussen winkels, distributiecentra en fabrieken samenbrengt in één betrouwbaar overzicht dat is geïntegreerd in de kernprocessen van klanten. Dankzij de inzichten uit de Inventory Engine kunnen retailers hun omzet verhogen, kosten verlagen en verliezen beperken, terwijl ze een naadloze omnichannel-retailervaring bieden. Het momentum voor nieuwe opdrachten blijft sterk in zowel Noord-Amerika als de EMEA-regio.

In Security weerspiegelden de aanhoudende investeringen van klanten in Mobile Access en oplossingen voor identificatie op lange afstand de groeiende vraag naar veilig en efficiënt toegangsbeheer. De terugkerende omzet bleef groeien door het opschalen van cloudgebaseerde oplossingen zoals Pace en Mobile Access. We hebben tevens een nieuw kantoor geopend in Saoedi-Arabië om onze aanwezigheid te versterken in een markt waar we aantrekkelijke langetermijngroeimogelijkheden zien voor onze Security-oplossingen. Geopolitieke instabiliteit in het Midden-Oosten leidde tot vertragingen in de uitrol, wat een negatieve invloed had op de resultaten in de eerste helft van het jaar.

Financiële resultaten in de eerste helft van 2026

Omzet

De omzet over de eerste helft van 2026 bedroeg €152,0 miljoen. Dit is een stijging van 13 % ten opzichte van de eerste helft van 2025 (€134,9 miljoen). De omzet in onze belangrijkste markten steeg met 14 %. Alle belangrijkste markten lieten een omzetgroei zien. Livestock liet in het eerste kwartaal een bijzonder sterke groei zien.

De terugkerende omzet (omzet uit softwareabonnementen (licenties) en uit diensten) steeg in de eerste helft van 2026 met 17 % naar €63,3 miljoen (H1 2025: €54,2 miljoen), wat neerkomt op 42 % van de totale omzet (H1 2025: 40 %).

De toegevoegde waarde steeg van €98,7 miljoen in de eerste helft van 2025 (73,2 % van de omzet) naar €113,7 miljoen in de eerste helft van 2026 (74,8 % van de omzet). Deze stijging werd gedreven door een groter aandeel van de terugkerende omzet en betere marges op productleveringen.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten stegen met 12 %, van €84,8 miljoen in de eerste helft van 2025 naar €95,4 miljoen in de eerste helft van 2026.

De personeelskosten (inclusief inhuur van tijdelijk personeel en uitzendkrachten) stegen naar €69,0 miljoen in de eerste helft van 2026, vergeleken met €61,9 miljoen in de eerste helft van 2025. Dit is inclusief een eenmalige voorziening van €2,4 miljoen voor verwachte personeelsgerelateerde verplichtingen. Het aantal FTE's aan het einde van de periode steeg met 3 % van 1.020 in de eerste helft van 2025 naar 1.055 in de eerste helft van 2026. De onderliggende personeelskosten per FTE stegen in lijn met de jaarlijkse loonsverhogingen volgens de cao. Daarnaast was er sprake van een toename in de inzet van tijdelijk personeel.

De overige bedrijfskosten stegen van €16,6 miljoen in de eerste helft van 2025 naar €19,8 miljoen in de eerste helft van 2026. De kosten voor ontwikkeling en IT stegen met €1,8 miljoen, voornamelijk gerelateerd aan de doorontwikkeling van de functionaliteiten van Ons® Suite, AI en licenties. Binnen de overige bedrijfskosten stegen de marketing- en verkoopkosten met €1,5 miljoen. Dit werd veroorzaakt door een afschrijving op oninbare vorderingen van €0,7 miljoen en een investering van €0,8 miljoen in direct-marketingactiviteiten. De valutaverschillen resulteerden in de eerste helft van 2026 in een verlies van €0,1 miljoen, vergeleken met een verlies van €0,3 miljoen in de eerste helft van 2025.

De afschrijvingen op materiële vaste activa stegen van €5,1 miljoen in de eerste helft van 2025 naar €5,4 miljoen in de eerste helft van 2026. De afschrijvingen op immateriële vaste activa stegen naar €1,2 miljoen (H1 2025: €0,7 miljoen), voornamelijk door de start van de afschrijvingen op RFID Pro-Line Readers binnen Retail. In de eerste helft van 2026 zijn er geen waardeverminderingen (impairments) verantwoord (H1 2025: €0,6 miljoen).

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat (EBIT) over de eerste helft van 2026 bedroeg €18,3 miljoen, vergeleken met €13,8 miljoen in de eerste helft van 2025. De bedrijfsmarge (het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de omzet) bedroeg 12,1 % in de eerste helft van 2026 (H1 2025: 10,3 %).

Financieringslasten en belastingen

De nettofinancieringslasten daalden in de eerste helft van 2026 naar €0,1 miljoen (H1 2025: €0,3 miljoen) als gevolg van een geringere afhankelijkheid van externe schulden. De belastingen over de eerste helft van 2026 bedroegen in totaal €3,5 miljoen (H1 2025: €2,6 miljoen). Het effectieve belastingtarief bleef vrijwel stabiel op 19,1 % (H1 2025: 19,5 %).

Halfjaarresultaat

De nettowinst over de eerste helft van 2026 bedroeg €14,7 miljoen, vergeleken met €10,9 miljoen in de eerste helft van 2025. De winst per aandeel steeg van €1,65 in de eerste helft van 2025 naar €2,22 in de eerste helft van 2026. Het gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de eerste helft van 2026 bedroeg 6.623.005 (H1 2025: 6.600.558). Deze stijging is het gevolg van de levering van eigen aandelen ter dekking van werknemersparticipatieplannen.

Financiële positie

Het balanstotaal daalde van €136,4 miljoen per 31 december 2025 naar €135,9 miljoen per 30 juni 2026. De handels- en overige vorderingen stegen minder snel dan de omzet. De voorraden namen verder af. De kortlopende verplichtingen stegen van €41,7 miljoen per 31 december 2025 naar €49,1 miljoen per 30 juni 2026. Dit houdt verband met verschuivingen in de timing van belastingbetalingen, voorzieningen voor personeelsverplichtingen en een stijging van de verplichtingen in lijn met de hogere omzet. De liquide middelen stegen van €3,4 miljoen per 31 december 2025 naar €3,9 miljoen per 30 juni 2026.

De verhouding nettoschuld/EBITDA bedroeg -0,2 per 30 juni 2026 (+0,6 per 30 juni 2025). De solvabiliteit bedroeg 59 % per 30 juni 2026 (55 % per 30 juni 2025). Per 30 juni 2026 is er geen sprake van trekkingen onder de kredietfaciliteiten (€15,7 miljoen per 30 juni 2025). De nettokaspositiebedraagt -€3,9 miljoen per 30 juni 2026, vergeleken met €13,0 miljoen per 30 juni 2025.

Kasstroom

De operationele kasstroom bedroeg €30,2 miljoen in de eerste helft van 2026, tegenover €22,2 miljoen in de eerste helft van 2025. Dit was voornamelijk het gevolg van de verbetering van het bedrijfsresultaat en de ontwikkeling van het werkkapitaal.

Over Nedap N.V.

Nedap is toonaangevend in Digital Twin Technology en slaat een brug tussen de fysieke en digitale wereld in Healthcare, Livestock, Retail en Security. Vanuit onze filosofie 'Technology for Life' creëren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen die mensen en organisaties helpen succesvol te zijn in een snel veranderende wereld.

Nedap heeft meer dan 1.000 medewerkers en is wereldwijd actief. De onderneming is opgericht in 1929 en is sinds 1947 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo, Nederland.

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Rianne Jans

CFO

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