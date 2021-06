On avance : Copan annonce un important changement de l'image de marque et lance un nouveau site web

BRESCIA, Italie, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- Une période de changement pour Copan. La société italienne de pré-analyse a annoncé l'achèvement d'une vaste initiative de rebranding qui comprend un nouveau logo et un nouveau site web avec des fonctionnalités actualisées. Le changement de l'image de marque vise à représenter au mieux les valeurs de l'entreprise et à offrir une meilleure expérience au client.

De la pré-analyse à la prise en charge des patients, les professionnels et les entreprises impliqués dans les tests, le dépistage et le traitement du COVID-19 ont connu une période mouvementée. C'est le cas de Copan - le principal fabricant de systèmes de collecte microbiologique et d'automatisation des laboratoires de pré-analyse - qui a mis ses dizaines d'années d'expérience au service de la lutte contre la pandémie. Ayant atteint l'objectif d'atteindre 2 milliards d'écouvillons produits par an, l'entreprise va maintenant de l'avant, en stabilisant l'approvisionnement de tous les produits qui ont stimulé le développement de la pré-analyse au cours des dernières années.

Conscient de l'importance d'une identité cohérente et d'une communication claire, Copan a dévoilé sa nouvelle image de marque, un projet lancé pour son 40e anniversaire en 2019 et reporté par la pandémie. Selon Stefania Triva, PDG, « un changement de l'image de marque était nécessaire pour représenter au mieux la valeur que nous accordons aux personnes, à l'innovation et à la confiance, et pour relever les nouveaux défis qui se présentent sur le marché international. »

Les principales caractéristiques de la nouvelle image de marque sont la nouvelle stratégie de communication et le nouveau modèle graphique, avec un nouveau logo qui a été conçu comme une évolution du logo historique. En revanche, le slogan « Innover ensemble » reste inchangé. « Innover ensemble symbolise les valeurs fondamentales de Copan - l'innovation apportée dans le monde de la pré-analyse et les solides liens de confiance que nous avons toujours établis avec nos partenaires et nos employés - et constitue un élément fondamental de notre identité. »

La nouvelle image de marque présente également le nouveau site web de Copan ; www.copangroup.com qui offre un design attrayant et une facilité de navigation, optimisée pour une utilisation sur ordinateur ou sur téléphone portable, et qui permet d'accéder rapidement et intuitivement, dans le monde entier, à des informations essentielles sur les produits, les études scientifiques, l'actualité et les services.

Cette nouvelle identité reflète les valeurs de Copan et son engagement à établir des relations commerciales fructueuses et à fournir des services professionnels dans un environnement en constante évolution, afin de façonner - comme l'affirme la société - la microbiologie du futur grâce à une innovation axée sur l'être humain.

À propos de Copan

Copan se consacre au développement de produits novateurs et de haute qualité pour le prélèvement d'échantillons destinés aux maladies infectieuses, à la génomique humaine, aux analyses environnementales et médico-légales, ainsi qu'aux solutions de flux de travail automatisé.

Nos idées sont à l'origine de 40 années de progrès dans le domaine de la pré-analyse, qui ont abouti au développement de produits significatifs adaptés à tous les besoins. Parmi eux, nos FLOQSwabs® brevetés ont réinventé le prélèvement et le transport des échantillons, tandis que l'écosystème d'automatisation WASPLab® a révolutionné le flux de travail des laboratoires.

Aujourd'hui, Copan est toujours désireux de poursuivre cette innovation, en proposant des produits de qualité, des services personnalisés et d'excellentes solutions pour améliorer la santé des patients.

