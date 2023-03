Oncoclínicas Group sluit 2022 af met recordnetto-omzet van BRL 4,1 miljard

De omzet steeg met 51,3%, waarvan 29,5% organische groei, dankzij een groter volume aan behandelingen;

De nettowinst van het bedrijf voor 2022 bedroeg BRL 114 miljoen;

De EBITDA bereikte BRL 673 miljoen, wat 80% meer is dan in 2021.

SÃO PAULO, 31 maart 2023 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas Group (ONCO3) - de grootste groep die zich toelegt op kankerbehandeling in Latijns-Amerika - maakte haar resultaten bekend voor het vierde kwartaal van 2022 en voor het hele jaar. Het grootste nieuws was de stijging met 51,3% van de netto-omzet van het bedrijf in 2022, met een recordtotaal van BRL 4,1 miljard. Deze prestatie is het resultaat van een stijging van de organische omzet met 29,5%, samen met de voltooide overnames en de versnelling in de activiteiten van de kankercentra, die binnen het geheel aan belang blijven winnen.

"Onze cultuur steunt op kwaliteitszorg en operationele efficiëntie, wat leidt tot een heel ervaren team en hoge prestaties. De cijfers zijn een afspiegeling van ons efficiënte beheer. Wij hebben het bedrijf laten groeien, hoofdzakelijk organisch en via strategische partnerschappen, dankzij het hefboomeffect van synergieën en een efficiëntere integratie van onze overnames. Samen met de uitbreiding van ons geïntegreerde zorgmodel zorgde dit voor de resultaten die we in 2022 zagen", verklaart Bruno Ferrari, oprichter en CEO van Oncoclínicas.

Op zijn beurt steeg de brutomarge op de netto-omzet van 32,2% in 2021 tot 35,5% in 2022, wat resulteerde in een met 67,1% gestegen brutowinst van BRL 1,5 miljard. De jaarlijkse nettowinst sloot af op BRL 114 miljoen, tegenover een verlies van BRL 22 miljoen in 2021.

In het volledige jaar 2022 bereikte de EBITDA BRL 673 miljoen, wat 80,3% meer is dan de vorige periode. Deze groei weerspiegelt de vooruitgang bij de integratie van de door Oncoclínicas overgenomen activiteiten, die alle gericht zijn op meer efficiëntie en synergieën. In 2022 werden in totaal 500.800 procedures geregistreerd, een stijging van 30,9%.

Q4 22: Een jaareinde met goede resultaten

De balans voor het vierde kwartaal van 2022 toont een netto-omzet van BRL 1,2 miljard, dit is een stijging van 58,4% op jaarbasis. In dezelfde periode boekte Oncoclínicas de grootste niet-aangepaste EBITDA-marge in de geschiedenis van de groep met 19,6% en een EBITDA van BRL 239 miljoen. Dit is een stijging van 114,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van het voorgaande jaar.

Om haar winstgevendheid op te drijven, is de onderneming in 2022 begonnen met de uitvoering van haar bedrijfsherstructureringsproject voor de standaardisering van het effectieve inkomstenbelastingtarief, waarbij fiscale inefficiënties worden geëlimineerd.

Het aantal procedures steeg in Q4 22 met 41,8% ten opzichte van Q4 21, met een totaal van 144.500, onder impuls van zowel de snellere organische groei als de integratie van de gedane overnames.

Over Oncoclínicas Group

Oncoclínicas - de grootste groep die zich toelegt op kankerbehandeling in Latijns-Amerika - heeft een gespecialiseerd, innovatief model dat gericht is op het gehele oncologische behandelingstraject. Dit combineert operationele efficiëntie, menselijke dienstverlening en hoge specialisatie, via een medisch team van 2.600 gespecialiseerde artsen, voornamelijk gericht op oncologie. De groep stelt zich als missie de behandeling van kanker te democratiseren en biedt een compleet systeem dat bestaat uit geïntegreerde poliklinieken en hoogcomplexe kankercentra. Momenteel bezit de groep 133 eenheden in 35 Braziliaanse steden die toegang geven tot kankerbehandeling in alle regio's waar zij actief is en die voldoen aan kwaliteitsnormen op wereldniveau.

Oncoclínicas maakt gebruik van technologie, precisiegeneeskunde en genomica en levert effectieve resultaten bij de behandeling van kanker. In het afgelopen jaar (2022) zijn meer dan 500.000 behandelingen uitgevoerd. Het is een exclusieve partner in Latijns-Amerika van het Dana Farber Cancer Institute, dat is verbonden aan de Harvard Medical School. De groep is ook eigenaar van Boston Lighthouse Innovation, een onderneming gespecialiseerd in bio-informatica, uit Cambridge (Verenigde Staten) en heeft aandelen in Medsir, een Spaanse onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling en het beheer van klinische proeven voor onafhankelijk kankeronderzoek. Het bedrijf ontwikkelt daarnaast projecten in samenwerking met het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israël, een van de meest prestigieuze wetenschaps- en onderzoeksinstellingen ter wereld.

SOURCE Grupo Onconclinicas