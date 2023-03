Le groupe Oncoclínicas termine l'année 2022 avec un chiffre d'affaires net record de 4,1 milliards de réals brésiliens

Le chiffre d'affaires a augmenté de 51,3 %, dont 29,5 % en matière de croissance interne grâce à l'augmentation des volumes de traitement ;

Le bénéfice net de l'entreprise en 2022 s'est élevé à 114 millions de réals brésiliens ;

L'EBITDA a atteint 673 millions de réals, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2021.

SÃO PAULO, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Oncoclínicas (ONCO3) – le plus grand groupe spécialisé dans le traitement du cancer en Amérique latine - a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre 2022 et pour l'ensemble de l'exercice. La plus grande nouvelle est l'augmentation de 51,3 % du chiffre d'affaires net de l'entreprise au cours de l'exercice 2022, qui atteint le montant record de 4,1 milliards de réals brésiliens. Cette performance est attribuable à une augmentation de 29,5 % du chiffre d'affaires organique, ainsi qu'aux acquisitions réalisées et à l'accélération des activités des centres de cancérologie, qui continuent de gagner en pertinence dans le secteur.

« Notre culture repose sur la qualité des soins et l'efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par une équipe expérimentée et des performances élevées. Ces chiffres sont le reflet de notre gestion efficace. Nous avons développé l'entreprise, principalement de manière organique et par le biais de partenariats stratégiques, en tirant parti des synergies et en intégrant nos acquisitions de manière plus efficace. Ces mesures, associées à l'expansion de notre modèle de soins intégrés, ont permis d'obtenir les résultats enregistrés en 2022 », explique Bruno Ferrari, fondateur et PDG d'Oncoclínicas.

La marge brute sur le chiffre d'affaires net a bondi, passant de 32,2 % en 2021 à 35,5 % en 2022, ce qui a entraîné une augmentation de 67,1 % du bénéfice brut, qui s'est élevé à 1,5 milliard de réals brésiliens. Le bénéfice net annuel s'est élevé à 114 millions de réals, contre une perte de 22 millions de réals en 2021.

Pour l'année 2022, l'EBITDA a atteint 673 millions de réals, soit une hausse de 80,3 % par rapport à la période précédente. Cette croissance continue de refléter les progrès réalisés dans l'intégration des activités acquises par Oncoclínicas, qui visent toutes à accroître l'efficacité et les synergies. En 2022, l'entreprise a enregistré un total de 500 800 procédures, soit une augmentation de 30,9 %.

4e trimestre 2002 : clôturer l'année avec de bons résultats

Le bilan du quatrième trimestre 2022 fait état d'un chiffre d'affaires net de 1,2 milliard de réals, soit une hausse de 58,4 % en glissement annuel. Au cours de la même période, Oncoclínicas a enregistré la plus grande marge d'EBITDA non ajustée de l'histoire du groupe, soit 19,6 %, avec un EBITDA de 239 millions de réals brésiliens. Cela représente une augmentation de 114,7 % par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.

Afin d'accroître sa rentabilité, la société a commencé à exécuter en 2022 son projet de restructuration de l'entreprise, qui vise à normaliser le taux d'imposition effectif sur le revenu, éliminant ainsi les inefficacités fiscales.

Le nombre de procédures a augmenté de 41,8 % au quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021, pour atteindre un total de 144 500, sous l'effet de l'accélération de la croissance organique et de l'intégration des acquisitions réalisées.

À propos du groupe Oncoclínicas

Oncoclínicas - le plus grand groupe dédié au traitement du cancer en Amérique latine - applique un modèle spécialisé et innovant axé sur l'ensemble du parcours de traitement oncologique, combinant efficacité opérationnelle, service humanisé et haute spécialisation, grâce à une équipe médicale composée de 2 600 médecins spécialistes, principalement spécialisés dans le domaine de l'oncologie. Ayant pour mission de démocratiser le traitement du cancer, il offre un système complet composé de cliniques ambulatoires intégrées et de centres de cancérologie très sophistiqués. Actuellement, le groupe compte 133 unités réparties dans 35 villes brésiliennes, ce qui permet l'accès au traitement du cancer dans toutes les régions où il exerce ses activités et selon des normes de qualité de niveau international.

Tirant parti de la technologie, de la médecine de précision et de la génomique, Oncoclínicas produit des résultats efficaces dans le traitement du cancer, ayant réalisé plus de 500 000 traitements au cours de l'année dernière (2022). Oncoclínicas est un partenaire exclusif en Amérique latine du Dana Farber Cancer Institute, affilié à la Harvard Medical School. Le groupe est aussi propriétaire de Boston Lighthouse Innovation, une entreprise spécialisée dans la bioinformatique et basée à Cambridge, aux États-Unis, et détient des parts dans Medsir, une entreprise espagnole qui se consacre au développement et à la gestion d'essais cliniques pour la recherche indépendante sur le cancer. L'entreprise développe également des projets en collaboration avec le Weizmann Institute of Science, à Rehovot, en Israël, l'une des institutions scientifiques et de recherche les plus prestigieuses au monde.

SOURCE Grupo Onconclinicas