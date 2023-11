Oncoclínicas heeft nettowinst van R$ 149 miljoen (162% hoger dan in het derde kwartaal van 2022) en een bruto-omzet van R $1,5 miljard in het derde kwartaal

De operationele cashgeneratie bedroeg R$ 322 miljoen, een record voor het derde kwartaal van het bedrijf

SÃO PAULO, 20 november 2023 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas & Co. (B3: ONCO3) rapporteerde een stijging van zijn bruto-omzet met 23,4% in het derde kwartaal van 2023, tot R$ 1,5 miljard, alweer een record voor het bedrijf. De prestatie, die volledig organisch is, is voornamelijk te danken aan de toename van het aantal behandelingen dat aan patiënten wordt gegeven (+14,4%), wat de veerkracht van het kankerbehandelingssegment weerspiegelt in combinatie met de winst in marktaandeel. In de negen maanden durende periode eindigend op 30 september bedroeg de bruto-omzet R$ 4,4 miljard. De brutowinst bedroeg R$ 495,8 miljoen in 3Q23, een stijging van 21,7% ten opzichte van 3Q22 en met een marge van 35,4% hoger dan die van vorig jaar (35,0%). Dit toont aanhoudende winst in de operationele efficiëntie aan.

"We bleven groeien met meer dan 20% per jaar, zelfs zonder nieuwe overnames in de periode. 2023 is een jaar geweest waarin we alle synergieën en initiatieven voor waardecreatie zijn blijven verwezenlijken waarvan we zeiden dat we dat de afgelopen twee jaar zouden doen. Dit alles in lijn met onze positie en ons bedrijfsmodel dat de patiënt centraal stelt", benadrukt Bruno Ferrari, oprichter en CEO van Oncoclínicas & Co.

De EBITDA Ex-PILP (het non-cash-effect van het langetermijnstimuleringsplan buiten beschouwing gelaten) bedroeg R$ 269,1 miljoen in 3Q23, 39,2% hoger dan de R$ 193,2 miljoen gerapporteerd in 3Q22, en met een marge van 19,2%, 2,6 procentpunten hoger dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De EBITDA-verbetering blijft de vooruitgang weerspiegelen in het integratieproces van de overgenomen eenheden, waarbij efficiëntiewinsten en synergieën worden verwezenlijkt. Voor de eerste negen maanden van het jaar (9M23) bedroeg de EBITDA Ex-PILP al R$ 814,2 miljoen, met een marge van 20,1%.

Dit was ook het vijfde opeenvolgende kwartaal van nettowinst, die R$ 149,3 miljoen bereikte, meer dan 2,6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2022. De nettowinst over de eerste negen maanden van het jaar bedroeg R$ 225,5 miljoen. De operationele cashflow (OCF) bedroeg in totaal R$322 miljoen, wat opnieuw een kwartaal van solide operationele prestaties, actief beheer van de inkomstencyclus, voorraden en intensieve samenwerking met de leveranciers weerspiegelt. Voor de eerste negen maanden van 2023 bedraagt de OCF/EBITDA-conversie bijna 40%. Zelfs na de schuldenaflossing en alle onderhoudsinvesteringen bedroeg de kasstroomgeneratie R$ 87 miljoen in 3Q23.

Het aantal behandelingen verstrekt aan patiënten steeg in 3Q23 met 14,4% vergeleken met 3Q22, tot een totaal van 161.800. Het totaal aantal behandelingen in de afgelopen twaalf maanden bedroeg meer dan 615.000

Aldus Rodrigo Medeiros, Executive Vice-President van Oncoclínicas & Co.: "Ondanks een scenario dat nog steeds ongunstig is voor de gezondheidszorgsector, waarbij onze partners – de zorgverzekeringen en exploitanten – herstellen van recordclaimpercentages, hebben we aangetoond dat het mogelijk is om superieure resultaten te behalen door te streven naar meer efficiëntie intern, in de bedrijfsvoering en in het optimaliseren van de werkkapitaalcyclus."

Cristiano Camargo, CFO en Director Investor Relations, voegt hieraan toe: "We blijven nauwlettend letten op twee belangrijke waardehefbomen: (I) doorgaan met interne bedrijfsreorganisaties om het effectieve belastingtarief te optimaliseren met een impact op het nettoresultaat en (II) het optimaliseren van onze werkkapitaalcyclus, met een effect op de omzetting van EBITDA in operationele cashflow. We hebben beide consequent kunnen afleveren".

De daaropvolgende gebeurtenissen in het kwartaal omvatten investeringen en partnerschappen zoals: strategische overeenkomst met Unimed Recife om de oncologische zorglijn voor de komende dertig jaar te coördineren; verwerving van nog eens 25% van de aandelen in het partnerschap met Unimed Nacional in de oncologie-eenheden in São Paulo, Brasilia en Salvador de Bahía, dat nu 75% bereikt; goedkeuring door CADE van de zestigjarige overeenkomst met Grupo Santa voor gezamenlijke operaties in Brasilia; en inhuldiging van het eerste Oncoclínicas Cancer Center in samenwerking met Dana-Farber, de eerste operatie buiten de Verenigde Staten die is gecertificeerd als internationaal samenwerkend lid van het Dana-Farber Cancer Institute.

De informatie is opgenomen in de gegevens die maandag (13/11/2023) aan de markt zijn vrijgegeven