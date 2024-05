Onda Più choisit Sumsub pour ses solutions KYC et antifraudes, inaugurant la vérification des utilisateurs pour les services énergétiques italiens

Onda Più, un fournisseur d'énergie durable basé en Sicile, a adopté Sumsub, une plateforme de vérification à cycle complet, pour faciliter l'intégration des clients et prévenir les fraudes.

LONDRES, 1 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui Sumsub , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de vérification, a annoncé s'être associé à Onda Più, une société de services énergétiques basée en Sicile. Ensemble, les deux entreprises sont à l'avant-garde de l'intégration numérique des utilisateurs et de la prévention des fraudes pour les services italiens d'électricité et de gaz naturel.

Cette collaboration aidera Onda Più à assurer des procédures de vérification fluides pour les clients particuliers et les entreprises, en protégeant les consommateurs contre les abonnements à de faux services et d'autres escroqueries.

En intégrant la solution de Sumsub, Onda Più cherche à maintenir des taux élevés d'acquisition de clients tout en tenant les fraudeurs à distance. Les principales fonctionnalités offertes par Sumsub comprennent la vérification de l'identité, le contrôle de vivacité (biométrie faciale), l'IP et la géo-intelligence, l'évaluation des risques du demandeur, l'évaluation des risques liés au téléphone et à l'e-mail, et la prise d'empreintes digitales des appareils.

« En mettant en œuvre la solution de vérification numérique de Sumsub, nous visons à avoir une connaissance à 100 % de notre processus d'intégration des nouveaux clients. Cette collaboration souligne notre engagement à protéger l'expérience utilisateur pour les clients existants et nouveaux, et à n'offrir nos services énergétiques qu'aux véritables clients », a déclaré Francesco Pagliari, directeur général d'Onda Più.

« Nous sommes ravis d'offrir les capacités de notre plateforme à Onda Più, un fournisseur d'énergie innovant axé sur le client en Italie, a déclaré Peter Sever, cofondateur et directeur de la stratégie chez Sumsub. « Sumsub est ouvert à l'établissement de collaborations dans de nouvelles industries et de nouveaux pays, ce qui renforce notre mission de créer un avenir numérique sûr, accessible et inclusif pour tous. »

À propos de Sumsub

Sumsub est une plateforme de vérification à cycle complet qui garantit l'ensemble du parcours de l'utilisateur. Grâce aux solutions KYC, KYB, de suivi des transactions et de prévention des fraudes personnalisables de Sumsub, vous pouvez orchestrer votre processus de vérification, accueillir davantage de clients dans le monde entier, répondre aux exigences de conformité, réduire les coûts et protéger votre entreprise.

Sumsub compte plus de 2 000 clients dans les secteurs de la technologie financière, de la cryptographie, du transport, du trading, du e-commerce et du jeu vidéo, notamment Binance, Wirex, Avis, Bybit, Huobi, Kaizen Gaming et TransferGo.

À propos d' Onda Più

Onda Più est une société de services énergétiques basée à Syracuse, une ville italienne historique en Sicile. L'entreprise a été fondée en 2008 et fait partie du groupe Eneron, qui se consacre au développement d'installations solaires et d'usines d'hydrogène vert. Le groupe gère environ 50 000 clients pour les services énergétiques et gaziers.

