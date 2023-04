Ondo Finance kündigt den neuen Token OMMF, der ein Token-basiertes Engagement in US-Geldmarktfonds bietet und auf den 100-Milliarden-Dollar-Markt für Stablecoins abzielt, an.

GREENWICH, Conn., 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Ondo Finance kündigte heu te einen neuartigen Token, OMMF, an, der es den Inhabern globaler Stablecoins ermöglicht, in Token-basiertes Engagement in US-Geldmarktfonds zu investieren. Die OMMF sind für einen Dollar kauf- und rückzahlbar und vollständig durch Geldmarktfonds der US-Regierung gesichert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geldmarktfonds werden OMMF weltweit rund um die Uhr auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain übertragbar und mit der On-Chain-Finanzinfrastruktur wie dezentralen Kreditprotokollen kompatibel sein. Um seinen konstanten Preis zu halten, wird OMMF tägliche Ausschüttungen in Form neuer OMMF-Token an Investoren vornehmen.

„Während sich die Welt in Richtung einer digitalen und dezentralisierten Zukunft bewegt, stellt OMMF eine längerfristige Gelegenheit dar, Sparern eine hervorragende Möglichkeit zu bieten, Reichtum zu speichern und zu übertragen". sagt Nathan Allman, Gründer und CEO von Palma Finance Ondo Finance. "Was Stablecoins für Bargeld getan haben, werden OMMF für Geldmarktfonds tun, indem sie deren Potenzial freisetzen, nicht nur als Vermögensspeicher - ihre derzeitige Hauptverwendung - sondern auch als weltweit zugängliche Sicherheit und Abwicklungsalternative genutzt zu werden."

OMMF ist Ondos nächster Schritt, um Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Kette in institutioneller Qualität für jedermann zu bringen. US-Geldmarktfonds verwalten mehr als 5 Billionen Dollar und stellen für viele Anleger eine attraktive Alternative zu Bankeinlagen dar. OMMF ergänzt das bestehende Angebot von Ondo, ein tokenisiertes US-Treasuries-Vehikel mit dem Namen OUSG, das schnell Erfolg hatte, digital-nativen Institutionen dabei zu helfen, bewährte Verfahren für das Bargeldmanagement zu integrieren.

Das Unternehmen wird tägliche Abonnements und Einzahlungen in Stablecoins sowie in herkömmlichen Fiat verarbeiten, und Ondo wird bestimmte Mengen von OMMF in der Kette sofort einlösen. Investoren werden OMMF-Token, die ihr Eigentum repräsentieren, auf der Ethereum-Blockchain erhalten. Diese Token werden zwischen Adressen von Investoren, die auf der Whitelist stehen, und jedem Smart Contract, der eine Compliance-Prüfung besteht, übertragbar sein. Ondo sieht vor, dass Investoren Smart Contracts nutzen, um mit den Fonds-Token neben traditionellen Krypto-Assets auch Handel in der Kette und Kreditvergabe zu betreiben. OMMF wird von einem etablierten, noch zu offenlegenden MMF unterstützt. Wie OUSG sind auch die Vermögenswerte von OMMF ring-fenced und aus der Ferne aus der Bilanz von Ondo gehalten.

„Die Stablecoins der ersten Generation waren revolutionär", sagt Justin Schmidt, Präsident und COO. „Zum ersten Mal war digitales Bargeld weltweit in der Kette 24/7 verfügbar. Sie wurden geschaffen, als die Zinssätze annähernd Null waren, daher war es kein Fokus, diese so zu gestalten, dass sie Rendite weitergeben können. Durch die Tokenisierung von Geldmarktfonds können wir die Preisstabilität und die Nutzung von Stablecoins in der Kette liefern, während wir einen überlegenen Anlegerschutz bieten und die Rendite an Inhaber weitergeben, was unserer Meinung nach ein überragender Wertspeicher, Abrechnungsmittel und eine Form von Sicherheiten für die Wirtschaft in der Kette darstellt".

Die Mission von Ondo Finance beste

ht darin, institutionelle, blockchain-fähige Investmentprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Ondo verfügt über einen Technologiebereich, der dezentrale Finanztechnologie entwickelt, sowie über einen Vermögensverwaltungsbereich, der tokenisierte Fonds auflegt und verwaltet.

KONTAKT:



E-Mail: [email protected]

Web: https://ondo.finance

Twitter: @ OndoFinance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805719/ondo_Logo.jpg

SOURCE Ondo Finance