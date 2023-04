Ondo Finance anuncia novo token, o OMMF, que fornece exposição tokenizada a fundos do mercado monetário dos EUA, visando o mercado de stablecoin de US$ 100 Bilhões

GREENWICH, Connecticut, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Ondo Finance anunciou hoje um novo token, o OMMF, que permite que detentores globais de stablecoin invistam em exposição tokenizada a fundos do mercado monetário dos EUA. O OMMF poderá ser adquirido e resgatado por um dólar e totalmente garantido por fundos do mercado monetário do governo dos EUA. Ao contrário dos MMFs tradicionais, o OMMF será globalmente transferível 24 horas por dia, 7 dias por semana, na blockchain pública Ethereum e compatível com a infraestrutura financeira on-chain, como protocolos de empréstimo descentralizados. Para manter seu preço constante, o OMMF fará distribuições diárias na forma de novos tokens OMMF aos investidores.

"À medida que o mundo caminha para um futuro mais digital e descentralizado, o OMMF representa uma oportunidade de longo prazo para fornecer aos poupadores uma maneira superior de armazenar e transferir riqueza". diz Nathan Allman, fundador e CEO da Ondo Finance. "O que as stablecoins fizeram pelo dinheiro, o OMMF fará pelos fundos do mercado monetário, liberando seu potencial para ser usado não apenas como uma reserva de riqueza - seu principal uso atual - mas também como uma alternativa de garantia e liquidação acessível globalmente".

O OMMF é o próximo passo da Ondo para trazer produtos e serviços financeiros de nível institucional on-chain, para todos. Os fundos do mercado monetário dos EUA administram mais de US$ 5 trilhões e servem como uma alternativa atraente aos depósitos bancários para muitos investidores. O OMMF complementa a oferta existente da Ondo, um veículo tokenizado do Tesouro dos EUA chamado OUSG, que teve sucesso inicial ajudando instituições nativas digitais a incorporar as melhores práticas para gerenciamento de caixa.

A Ondo processará assinaturas diárias e resgates em stablecoins, bem como fiat tradicional, e a Ondo oferecerá resgate instantâneo on-chain para determinados valores de OMMF. Os investidores receberão tokens OMMF na blockchain Ethereum que representa sua propriedade. Esses tokens serão transferíveis entre endereços de investidores na lista de permissões, bem como qualquer contrato inteligente que passe por uma revisão de conformidade. A Ondo prevê que os investidores usem contratos inteligentes para negociação, empréstimo e liquidação on-chain com os tokens do fundo, juntamente com os criptoativos tradicionais. O OMMF será apoiado por um MMF estabelecido, ainda a ser divulgado. Como o OUSG, os ativos do OMMF são separados e mantidos remotamente do balanço patrimonial da Ondo.

"As stablecoins de primeira geração foram revolucionárias", diz Justin Schmidt, presidente e COO. "Pela primeira vez, o dinheiro digital estava disponível on-chain, globalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles foram criados quando as taxas de juros estavam próximas de zero, portanto, projetá-los para poder repassar o rendimento não era o foco. Ao tokenizar os fundos do mercado monetário, podemos oferecer a estabilidade de preços e a utilidade on-chain das stablecoins, ao mesmo tempo em que fornecemos proteção superior ao investidor e repassamos o rendimento aos detentores, criando o que acreditamos ser uma reserva superior de valor, meios de liquidação e forma de garantia para a economia on-chain."

Sobre a Ondo Finance

A missão da Ondo é oferecer produtos e serviços de investimento habilitados por blockchain de nível institucional. A Ondo tem um braço de tecnologia que desenvolve tecnologia financeira descentralizada, bem como um braço de gestão de ativos que cria e gerencia fundos tokenizados.

Contato:



E-mail: [email protected]

Web: https://ondo.finance

Twitter: @OndoFinance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805719/ondo_Logo.jpg

FONTE Ondo Finance

SOURCE Ondo Finance