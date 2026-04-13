One Heung Kong geht eine Partnerschaft mit der Guangdong Fashion Week ein, um ein globales Wahrzeichen für Mode und Kunst zu schaffen

GUANGZHOU, China, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. April fand die Pressekonferenz zur 37. Guangdong Fashion Week Frühjahrssession 2026 erfolgreich in der One Heung Kong Art Exhibition Hall statt. Die diesjährige Modewoche steht unter dem Motto „Saluting to Dreams" und findet vom 17. bis 24. April im One Heung Kong im Wanbo CBD in China statt. An einem Hauptveranstaltungsort und acht Nebenveranstaltungsorten finden mehr als 60 Themenveranstaltungen statt.

Guangdong Fashion Week and One Heung Kong entered into an extensive strategic partnership

Im Rahmen der Pressekonferenz schlossen die Guangdong Fashion Week und One Heung Kong eine umfassende strategische Partnerschaft, wobei One Heung Kong offiziell zum ständigen Ausstellungs- und Veranstaltungsort der Fashion Week ernannt wurde. Sie wird als hochwertige, internationale Plattform für Präsentationen und Austausch dienen. Durch die regelmäßige Ausrichtung von Markeneinführungen, Kunstsalons und anderen Veranstaltungen wollen die beiden Parteien die Mode von einem „einwöchigen Spektakel" in eine „ganzjährige Attraktion" verwandeln und gemeinsam einen globalen Meilenstein für die internationale Expansion der chinesischen Mode setzen.

Als Kernprovinz der chinesischen Bekleidungsindustrie konkurriert Guangdong weltweit mit seinen Vorteilen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die diesjährige Modewoche steht in engem Einklang mit den Zielen der Markterweiterung und Umsatzsteigerung. Durch die Förderung origineller Designs, ein „See-Now-Buy-Now"-Modell und die Integration von Online- und Offline-Kanälen zeigt sie den Sprung der chinesischen Mode von „Made in China" zu „Created and Led by China". Ein herausragendes Highlight werden originelle Präsentationen wie die Modenschau „Monet Garden" von One Heung Kong sein.

Die dauerhafte Ansiedlung der Modewoche in Panyu hat dem Wanbo CBD eine modische Atmosphäre verliehen und trägt dazu bei, dass sich das Geschäftsviertel Changlong Wanbo zu einem Handelszentrum von nationaler Bedeutung entwickelt. Als Wertmotor des Wanbo CBD integriert One Heung Kong Kunst, Technologie und kulturelle Ressourcen, um ein konvergentes Ökosystem aufzubauen, das als praktischer Testfall für Chinas kreative Führungsrolle dient. Unterdessen nutzt der Bezirk Panyu die Modewoche, um seinen „Ketten-Lider-Effekt" zu verstärken und mode-bezogene Branchen zu einem 100-Milliarden-Yuan-Cluster zu verbinden. Ziel ist es, bis 2028 einen Gesamtproduktionswert von über 100 Milliarden Yuan in der Modebranche zu erreichen und so den Wandel der Region von einem bedeutenden Bekleidungsproduktionsbezirk zu einem Zentrum der Modebranche voranzutreiben.

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