One Heung Kong s'associe à la Guangdong Fashion Week pour créer un point de repère mondial en matière de mode et d'art

GUANGZHOU, Chine, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 7 avril, la séance d'information à l'attention des médias pour la 37ᵉ Guangdong Fashion Week Spring Session 2026 s'est tenue avec succès au One Heung Kong Art Exhibition Hall. Intitulée « Saluting to Dreams », la semaine de la mode de cette année se déroulera du 17 au 24 avril au One Heung Kong, situé dans le quartier des affaires de Wanbo, en Chine. Plus de 60 événements thématiques seront organisés sur un site principal et huit sites secondaires.

Guangdong Fashion Week and One Heung Kong entered into an extensive strategic partnership

Au cours de la séance d'information, la Guangdong Fashion Week et One Heung Kong ont conclu un partenariat stratégique de grande envergure, One Heung Kong étant officiellement désigné comme base permanente d'exposition et de représentation pour la Fashion Week. Il servira de plateforme internationale haut de gamme pour l'exposition et l'échange. En organisant régulièrement des lancements de marques, des salons d'art et d'autres événements, les deux parties entendent transformer la mode d'un « spectacle d'une semaine » en une « attraction tout au long de l'année », établissant conjointement une référence mondiale pour l'expansion internationale de la mode chinoise.

En tant que province centrale de l'industrie chinoise de l'habillement, le Guangdong est compétitif au niveau mondial grâce à ses avantages en matière de chaîne complète. La semaine de la mode de cette année est étroitement alignée sur les objectifs d'expansion des marchés et de stimulation des ventes. Grâce à l'autonomisation de la création originale, au modèle « voir maintenant-acheter maintenant » et à l'intégration en ligne et hors ligne, la mode chinoise est passée de « Fabriqué en Chine » à « Créé et dirigé par la Chine ». Les vitrines originales, comme le défilé de mode Monet Garden de One Heung Kong, constitueront un point fort de l'événement.

L'installation permanente de la semaine de la mode à Panyu a insufflé une ambiance branchée dans le quartier des affaires de Wanbo, contribuant ainsi à faire du quartier des affaires de Changlong Wanbo un pôle commercial de niveau national. Moteur de valeur du quartier de Wanbo, One Heung Kong intègre l'art, la technologie et les ressources culturelles pour construire un écosystème convergent, servant de banc d'essai pratique pour le leadership créatif de la Chine. De son côté, le district de Panyu profite de la semaine de la mode pour amplifier son « effet de leader de chaîne », en reliant les industries liées à la mode pour former un pôle d'une valeur de 100 milliards de yuans. Il vise à atteindre une valeur de production totale de plus de 100 milliards de yuans dans l'industrie de la mode d'ici à 2028, en stimulant la transformation de la région d'un grand district de fabrication de vêtements en un centre de l'industrie de la mode.

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