One Park Financial destaca la creciente necesidad de capital ante el aumento de la demanda en las pequeñas empresas de Miami

Con el aumento de eventos especiales, la empresa apoya a los dueños de negocios locales con financiamiento rápido y flexible, pensado para el crecimiento real

MIAMI, 29 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En todo el condado de Miami-Dade, desde cocinas en La Pequeña Habana hasta barberías en Hialeah y pequeños locales comerciales, los propietarios de pequeños negocios se preparan para lo que se espera sea una de las temporadas más activas del año.

Propietario de Yoyo Burgers, cliente de One Park Financial, prepara alimentos en horas pico mientras los pequeños negocios en Miami crecen ante mayor turismo y demanda.

Con el aumento del turismo y la llegada de grandes eventos como la Fórmula 1 y la Copa Mundial de la FIFA que impulsarán el flujo de visitantes, muchas pequeñas empresas están almacenando inventario, contratando personal y extendiendo horarios para satisfacer la demanda. Sin embargo, para muchos persiste un reto constante: contar con capital de trabajo justo cuando más lo necesitan.

Miami sigue siendo uno de los principales destinos del país, con más de 28 millones de visitantes al año y cerca de $22 mil millones en gasto directo, según el Greater Miami Convention & Visitors Bureau. La industria también apoya más de 200,000 empleos locales y representa casi el 9% de la economía del condado de Miami-Dade.

Para los propietarios de negocios, crecer también implica presión. Un aumento en la demanda suele requerir inversión anticipada en inventario, personal y equipos antes de contar con los ingresos.

"Uno de los mayores desafíos para los pequeños empresarios es el tiempo", dijo Jose Miguel Vera, vicepresidente senior de crecimiento y marketing en One Park Financial". Las oportunidades no esperan, especialmente en un mercado como Miami. Los propietarios de negocios necesitan acceso a capital que se mueva tan rápido como ellos".

One Park Financial, proveedor de financiamiento con sede en Miami, ofrece soluciones basadas en ingresos diseñadas para cubrir esa necesidad. Los dueños de negocios pueden precalificar en minutos, recibir una oferta en pocas horas y, en muchos casos, obtener fondos el mismo día.

La capacidad de actuar con rapidez puede marcar una diferencia notable. Según la empresa, clientes recurrentes que ya habían recibido financiamiento lograron aumentar sus ventas en un promedio del 20% (datos basados en los últimos 5 años de información interna de clientes de One Park Financial).

Consejos para pequeños empresarios ante períodos de alta demanda

Actúa con anticipación, no de forma reactiva: si estás dejando pasar oportunidades por falta de flujo de efectivo, podría ser momento de explorar opciones de financiamiento antes de que la demanda alcance su punto máximo.

si estás dejando pasar oportunidades por falta de flujo de efectivo, podría ser momento de explorar opciones de financiamiento antes de que la demanda alcance su punto máximo. Invierte en lo que genera ingresos: prioriza el inventario, el personal y el equipamiento que impulsen directamente el crecimiento.

prioriza el inventario, el personal y el equipamiento que impulsen directamente el crecimiento. Lleva control constante del flujo de efectivo: entender cuánto entra y cuánto sale te permite tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.

A medida que Miami entra en un periodo de actividad económica sostenida, el acceso a soluciones de financiamiento flexibles seguirá siendo fundamental para las pequeñas empresas que buscan responder a la demanda y escalar estratégicamente. Para más información, visita oneparkfinancial.com.

Acerca de One Park Financial LLC

One Park Financial (OPF) es un proveedor de financiamiento potenciado por tecnología para pequeñas y medianas empresas. Fundada en 2010, la misión de la empresa es facilitar el acceso al capital de trabajo de forma sencilla y equitativa para los dueños de negocios. OPF es la marca principal de One Park Technologies, una empresa de tecnología financiera (fintech) enfocada en agilizar el proceso de financiamiento empresarial. One Park Financial tiene su sede en Miami y su brazo tecnológico en Plano, Texas. Para más información, visita oneparkfinancial.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968745/KK_OPF.jpg

FUENTE One Park Financial