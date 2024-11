ONE Store geht Partnerschaft mit Digital Turbine ein, um den App-Markt weltweit zu erweitern

Zusammenarbeit zur Kombination von Expertise im App-Markt, globaler Gerätepräsenz und innovativer Technologie

Stärkung der Partnerschaft nach der Gründung der Partnerschaft im Februar 2024

ONE Store setzt die strategische globale Expansion mit regionaler Anpassung und optimalen Partnerschaften fort

SEOUL, Südkorea, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- ONE Store, der führende koreanische App-Marktplatz, gab bekannt, dass er eine Plattform- und Service-Vereinbarung mit Digital Turbine, dem weltweit führenden Anbieter von Wachstumslösungen für das mobile Ökosystem, unterzeichnet hat, um seine App-Marktplatzdienste auf globale Märkte auszudehnen und App-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle über den Vertrieb ihrer Anwendungen zu übernehmen und ihr Geschäft weltweit über die etablierten App-Stores hinaus auszubauen.

Die Partnerschaft wird die Expertise von ONE Store im Bereich des mobilen App-Vertriebs und des Marktplatzes zusammen mit der globalen Gerätepräsenz und der innovativen SingleTap-Technologie von Digital Turbine nutzen, um Entwicklern auf der ganzen Welt reibungslose App-Installationen zu ermöglichen. Gemeinsam planen die Unternehmen die Einführung von lokalisierten App-Marktplätzen in wichtigen Regionen, darunter die USA und andere Märkte.

Im Februar schlossen sich ONE Store und Digital Turbine zusammen, um das mobile Erlebnis auf dem begehrten koreanischen App-Markt zu verbessern, und markierten damit den Beginn einer strategischen Partnerschaft, die auf internationale Expansion ausgerichtet ist. Die jetzt unterzeichnete Vereinbarung erweitert diese Partnerschaft, wobei ONE Store International, die europäische Tochtergesellschaft von ONE Store, im Rahmen der Zusammenarbeit von Digital Turbine übernommen wird.

ONE Store strebt aktiv eine globale Expansion an, indem es seine Dienstleistungen durch Partnerschaften mit einflussreichen lokalen Akteuren für jeden Markt maßschneidert. Die Strategie des Unternehmens stützt sich auf das operative Know-how, das es auf seinem Heimatmarkt entwickelt hat. Im August demonstrierte ONE Store das Potenzial von App-Marktplätzen von Drittanbietern durch die Einführung von „Enjoystore" in Zusammenarbeit mit HAPPYTUK, Taiwans größtem Spieleverlag.

Peter Chun, Geschäftsführer von ONE Store, erklärte: „Wir freuen uns, mit dem weltweit führenden Unternehmen Digital Turbine zusammenzuarbeiten, um mobilen Nutzern in globalen Märkten einen besseren alternativen App-Marktplatz zu bieten. Mit dieser Partnerschaft wollen wir ein faires und offenes Ökosystem schaffen, das den Erfolg der Entwickler unterstützt und einen gesunden Wettbewerb fördert."

„Die App-Wirtschaft war bisher von hohen Gebühren, starren Richtlinien, einer eingeschränkten Auswahl für Verbraucher und einem allgemeinen Mangel an Kontrolle der Entwickler über das Wachstum ihres Unternehmens geprägt", sagte Bill Stone, Geschäftsführer von Digital Turbine. „Dies ist mehr als nur eine Erweiterung des App-Stores – es ist ein wichtiger Schritt hin zu einem faireren, offeneren mobilen Ökosystem, in dem Entwickler die Werkzeuge haben, die sie brauchen, um einen echten alternativen Weg für das App-Wachstum zu schaffen. Dank dieser Übernahme können wir ein skalierbares Angebot bereitstellen, das sowohl die Nutzung des Digital Markets Act in der EU als auch unsere Angebote auf den Märkten in den USA und Lateinamerika ermöglicht."

Informationen zu ONE Store

ONE Store ist der führende App-Marktplatz in Korea und bietet eine breite Palette digitaler Inhalte wie Spiele, Apps und Multimedia. Mit über 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung auf dem App-Markt wagt ONE Store nun den Sprung auf den globalen Markt. Zu den Hauptaktionären gehören SK Square, Naver, Microsoft, Krafton, KT und LGU+.

Informationen zu Digital Turbine

Digital Turbine (NASDAQ: APPS) bietet weltweit führenden Telekommunikationsanbietern, Werbetreibenden und Verlagen hervorragende mobile Kundenerlebnisse und Ergebnisse. Die End-to-End-Plattform macht es Partnern einfacher, ihre Bekanntheit zu steigern, neue Kunden zu gewinnen und Umsätze zu generieren, indem sie mit mehr Verbrauchern über mehr Geräte verbunden werden. Digital Turbine hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und unterhält weltweit Niederlassungen. Besuchen Sie [www.digitalturbine.com] für weitere Informationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2544235/image.jpg