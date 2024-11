ONE Store s'associe à Digital Turbine pour développer le marché mondial des applications

La collaboration combinera une expertise du marché des applications, une présence mondiale et une technologie innovante

Renforcement du partenariat après son établissement en février 2024

ONE Store poursuit son expansion stratégique à l'échelle mondiale grâce à une personnalisation régionale et à des partenariats optimaux

SÉOUL, Corée du Sud, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- ONE Store, la principale place de marché d'applications en Corée, annonce la signature d'un accord de plateforme et de service avec Digital Turbine, le chef de file mondial des solutions de croissance pour l'écosystème mobile, afin d'étendre ses services de place de marché d'applications aux marchés mondiaux, permettant aux développeurs d'applications de prendre le contrôle de la distribution de leurs applications et de développer leur activité à l'échelle mondiale au-delà des magasins d'applications actuels.

Ce partenariat s'appuiera sur l'expertise de ONE Store en distribution d'applications mobiles et d'opérations de marché, ainsi que sur la présence mondiale de Digital Turbine et sa technologie innovante SingleTap, afin de permettre aux développeurs du monde entier d'installer leurs applications sans friction. Ensemble, les entreprises prévoient de lancer des places de marché d'applications localisées dans des régions clés, notamment aux États-Unis et sur d'autres marchés.

En février, ONE Store et Digital Turbine se sont associés pour améliorer l'expérience mobile sur le très prisé marché coréen des applications, marquant ainsi le début d'un partenariat stratégique axé sur l'expansion internationale. L'accord nouvellement signé élargit ce partenariat, avec ONE Store International, la filiale européenne de ONE Store, acquise par Digital Turbine dans le cadre de la collaboration.

ONE Store poursuit activement son expansion mondiale en adaptant ses services à chaque marché grâce à des partenariats avec des acteurs locaux influents. La stratégie de l'entreprise repose sur l'expertise opérationnelle qu'elle a développée sur son marché domestique. En août, ONE Store a démontré le potentiel des places de marché d'applications tierces en lançant « Enjoystore » en partenariat avec HAPPYTUK, la plus grande société d'édition de jeux de Taiwan.

Peter Chun, CEO de ONE Store, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer au leader mondial Digital Turbine pour offrir aux utilisateurs mobiles des marchés mondiaux une meilleure alternative au marché des applications. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons créer un écosystème équitable et ouvert qui favorise la réussite des développeurs et encourage une concurrence saine ».

« L'économie des applications est soumise à des frais élevés, à des politiques rigides, à un choix limité pour le consommateur et à un manque général de contrôle des développeurs sur la manière de développer leur activité », déclare Bill Stone, CEO, Digital Turbine. « Il s'agit d'une étape importante vers un écosystème mobile plus équitable et plus ouvert, dans lequel les développeurs disposent des outils nécessaires pour créer une véritable voie alternative pour la croissance des applications. Cette acquisition nous permettra d'offrir une solution plus évolutive pour tirer parti à la fois de la loi sur les marchés numériques dans l'UE et de nos offres sur les marchés des États-Unis et de l'Amérique latine. »

À propos de ONE Store

ONE Store est la principale place de marché d'applications en Corée, offrant une gamme variée de contenus numériques, notamment des jeux, des applications et des supports multimédias. Fort d'une expérience de plus de dix ans sur le marché des applications, ONE Store se lance désormais sur le marché mondial. Les principaux actionnaires sont SK Square, Naver, Microsoft, Krafton, KT et LGU+.

À propos de Digital Turbine

Digital Turbine (NASDAQ : APPS) permet aux principaux opérateurs de télécommunications, annonceurs et éditeurs du monde entier de bénéficier d'expériences et de résultats supérieurs en matière de téléphonie mobile. Sa plateforme de bout en bout simplifie la capacité des partenaires à améliorer la sensibilisation, l'acquisition et la monétisation - en les connectant avec plus de consommateurs sur plus d'appareils. Basé en Amérique du Nord, Digital Turbine dispose de bureaux dans le monde entier. Visitez [www.digitalturbine.com] pour plus d'informations.

