OneAmerica destina un millón de dólares a la educación financiera

INDIANÁPOLIS, 20 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- OneAmerica ® anunció hoy que destinará un millón de dólares a la activación de un programa de educación financiera personalizado en el centro de Indiana. En colaboración con The American College of Financial Services (ACFS), el programa ofrecerá conocimientos financieros prácticos para desarrollar una relación personal con las finanzas e impulsar el empoderamiento económico, con un enfoque en reducir la brecha racial de riqueza.

El innovador programa, que se financiará durante un período de cinco años, es una experiencia educativa y de empoderamiento de vanguardia que enseña conceptos financieros personales importantes. Utilizando la filosofía de diseño y entrega de aprendizaje electrónico del ACFS y basándose en el plan de estudios de bienestar financiero de la propia institución concebido en un principio para universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU), el programa ideado para Indiana se convertirá en un modelo más regional. La inversión de OneAmerica ayudará a llevar el programa a instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro del centro de Indiana.

OneAmerica, The American College of Financial Services, Martin University, Ivy Tech Community College y otras organizaciones sin fines de lucro, incluida la Indianapolis Urban League, colaborarán para brindar la oportunidad educativa a la comunidad del centro de Indiana a partir de agosto de 2022.

"Aprovechando el entusiasmo que hemos visto con nuestros estudiantes de OneAmerica Pathways para entender mejor las finanzas personales, consideramos que este programa es una oportunidad para facilitar un importante recurso de educación financiera, que puede establecer una base para el empoderamiento económico y la generación de riqueza", señaló Scott Davison, presidente y director ejecutivo de OneAmerica. "OneAmerica tiene un compromiso absoluto con los efectos y los resultados, y estamos ansiosos por trabajar con organizaciones sin fines de lucro locales para ofrecer un programa que cree un camino de fácil acceso a la educación financiera en el centro de Indiana".

Elaborado por el ACFS, el programa basado en la investigación está diseñado para reunirse con las personas en su entorno, facilitar el aprendizaje al ritmo propio y el avance a través de módulos de aprendizaje, y proporcionar las herramientas y la confianza para desarrollar sólidos hábitos financieros. A la par de la colaboración en marcha con la Martin University y Ivy Tech para adaptar el programa, se seguirá adecuando el contenido para satisfacer las necesidades y los intereses específicos de los residentes del centro de Indiana.

"El bienestar económico es un proceso personal. El ACFS prometió consolidar el éxito de nuestro programa en los HBCU con los socios adecuados comprometidos con el impacto y los resultados en sus comunidades", precisó George Nichols III, presidente y director ejecutivo de The American College of Financial Services. "OneAmerica ha demostrado no solo su compromiso con el pensamiento crítico, sino también, ante todo, con la activación de oportunidades significativas que abren puertas con aplicaciones en el mundo real. Otros socios se traducen en un impacto más profundo en la reducción de la brecha racial de riqueza a través de la educación y el empoderamiento financieros. Este es un paso muy prometedor".

El programa se ofrecerá a los participantes de manera gratuita.

Sean L. Huddleston, rector de la Martin University, y Leon Jackson, decano del Saint Joseph's College de Marian University, acompañaron a Davison y Nichols en el anuncio junto a otras varias organizaciones comunitarias.

"Este es un paso increíble para poder crear riqueza generacional en las comunidades que más la merecen", recalcó Huddleston. "Tenemos un curso que forma parte de nuestro plan de estudios básico llamado Student Success (El éxito del estudiante). También queremos asegurarnos de que nuestros egresados tengan la oportunidad de aprovechar esta asociación y la información".

"St. Joseph's College emplea un modelo de 'ganar y aprender', en el que cada estudiante trabaja y busca obtener una licenciatura. Este programa servirá como complemento de nuestro curso de finanzas personales, que es una clase obligatoria en el St. Joseph's, como en todos los campus de Marian", comentó Jackson. "Este modelo de 'ganar y aprender' empleado por St. Joseph's College permite a los estudiantes ganar un salario que elimina la necesidad de préstamos estudiantiles, para que puedan lograr un futuro que no se vea empañado por la deuda para costear sus estudios. Esta alianza contribuye en gran medida a apoyar nuestros esfuerzos".

Davison ha estado a la vanguardia de importantes iniciativas locales y nacionales para mejorar las oportunidades de las comunidades subatendidas. El anuncio de hoy se produce tras el reciente compromiso del American Council of Life Insurers (ACLI) de realizar una inversión con impacto en el incremento de las viviendas asequibles a través de sus sólidos activos de capital para bonos e inversiones a largo plazo. OneAmerica también se acerca al inicio de su cuarto año de su galardonado programa Pathways, en el que presenta a estudiantes de secundaria de determinados códigos postales de Indianápolis el trabajo de los servicios financieros y las oportunidades profesionales. Como miembro de la junta directiva de la Central Indiana Corporate Partnership, Davison también participa en calidad de presidente del comité de Business Equity Indianapolis (BEI) y se reúne con empresas y organizaciones comunitarias afroamericanas locales para impulsar mejores resultados comerciales.

Nichols y Davison han colaborado para activar otras oportunidades para las comunidades afroamericanas y mestizas. Mientras Davison se desempeñó como presidente de la junta directiva de The College, ayudó a apoyar varias iniciativas nuevas de The American College, entre ellas, el lanzamiento de un centro de empoderamiento económico y el crecimiento de la Conferencia para Profesionales Financieros Afroamericanos.

Nichols sigue siendo una voz respetada y solicitada en la comunidad de servicios financieros, como veterano de la industria de 30 años y un claro impulsor de la igualdad económica a lo largo de su carrera, y más recientemente con las últimas iniciativas e innovaciones de The American College of Financial Services.

FUENTE OneAmerica

