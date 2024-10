OneLayer et Nokia concluent un partenariat pour offrir un accès réseau Zero Trust via la plateforme MXIE, accélérant ainsi la transition sécurisée vers les cas d'utilisation OT dans l'industrie 4.0

Dans le cadre de cet accord, les solutions de OneLayer seront regroupées avec les offres de réseaux privés sans fil de Nokia, offrant ainsi une option « OneLayer Inside » disponible auprès de tout vendeur ou revendeur Nokia dans le monde entier. Ce partenariat permettra aux entreprises qui déploient des réseaux sans fil privés de bénéficier dès le départ des mesures de sécurité de pointe et de la gestion automatisée des actifs de OneLayer, garantissant des opérations transparentes et sécurisées.

L'intégration de la technologie de OneLayer dans la plateforme Nokia MXIE permet une installation en une seule touche, ce qui réduit considérablement la complexité et accélère le déploiement. Les clients bénéficieront de capacités complètes de gestion des actifs et d'une sécurité Zero Trust, ce qui répond à des besoins essentiels dans l'environnement industriel actuel, qui évolue rapidement.

« Le partenariat entre OneLayer et Nokia représente une étape importante dans notre mission de sécurisation des réseaux privés à grande échelle. En devenant partie intégrante de la plateforme Nokia MXIE, OneLayer est désormais en mesure d'aider un plus grand nombre d'entreprises dans le monde à réaliser des opérations sécurisées et efficaces dès le premier jour », a déclaré Dave Mor, PDG de OneLayer. « L'intégration de notre solution dans les réseaux sans fil privés permet d'obtenir des systèmes simples, directs et sécurisés et aide par ailleurs Nokia à développer une protection cruciale pour tous les cas d'utilisation. »

« Nokia et OneLayer sont animés par un engagement commun en faveur d'une satisfaction centrée sur le client. Dans le cadre de MXIE, les solutions de OneLayer fourniront aux clients une expérience de marché prête à l'emploi, offrant une flexibilité et une facilité d'intégration inégalées », a déclaré Stephan Litjens, vice-président de CNS Enterprise Campus Edge Solutions. « Ce partenariat souligne notre engagement à répondre aux besoins évolutifs de nos clients en matière de numérisation, qui peuvent désormais bénéficier d'une solution robuste et évolutive qui simplifie l'adoption de réseaux 5G/LTE privés tout en garantissant une sécurité sans faille. »

Le déploiement de la solution OneLayer chez des clients de premier plan a démarré au troisième trimestre 2024, et d'autres présentations sont prévues lors d'événements industriels majeurs tels que MWC Vegas et MWC Barcelone. Cette collaboration avec Nokia devrait apporter une valeur ajoutée considérable aux clients actuels et futurs, en répondant à la demande mondiale croissante de réseaux d'entreprise privés encore plus sûrs.

À propos de OneLayer

OneLayer apporte une visibilité complète, une gestion des actifs et une sécurité Zero Trust à tous les appareils connectés aux réseaux privés LTE et 5G. Toutes les activités sont suivies pour orchestrer et sécuriser l'environnement. Grâce à la solution de OneLayer, les entreprises bénéficient d'une gestion complète des actifs et de capacités d'intelligence opérationnelle pour maximiser l'excellence opérationnelle, ainsi que d'une sécurité Zero Trust pour prévenir les violations cellulaires. La plateforme permet aux entreprises de traiter leur réseau cellulaire privé comme un autre réseau d'entreprise sans qu'elles ne soient obligées d'être expertes en téléphonie cellulaire. Pour en savoir plus sur OneLayer, veuillez consulter le site www.onelayer.com.

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons des technologies qui aident le monde à agir ensemble.

En tant que leader de l'innovation technologique B2B, nous sommes à l'avant-garde des réseaux qui détectent, pensent et agissent en tirant parti de notre travail sur les réseaux mobiles, fixes et en nuage. En outre, nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, sous la houlette des Nokia Bell Labs, qui ont été primés.

Grâce à des architectures véritablement ouvertes qui s'intègrent de manière transparente dans n'importe quel écosystème, nos réseaux haute performance créent de nouvelles possibilités de monétisation et d'expansion. Les fournisseurs de services, entreprises et partenaires du monde entier font confiance à Nokia pour fournir des réseaux sécurisés, fiables et durables aujourd'hui et travaillent avec nous pour créer les services et applications numériques du futur.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2526648/OneLayer_and_Nokia.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2455348/OneLayer_Logo.jpg