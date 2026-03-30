OneLayer étend ses activités en Europe et nomme Sander Teunissen directeur des ventes pour la région EMEA

BOSTON, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, le leader de la gestion LTE/5G OT privée et de la sécurité Zero Trust, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses opérations en Europe, stimulée par une forte demande régionale et de nombreuses entreprises de premier plan qui utilisent déjà la plateforme de OneLayer sur le continent. L'entreprise renforce sa présence pour soutenir les organisations qui adoptent les réseaux cellulaires privés en tant qu'infrastructure critique.

Dans le cadre de cette croissance, OneLayer a nommé Sander Teunissen au poste de directeur des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). M. Sander apporte plus d'une décennie d'expérience dans la direction d'organisations régionales de vente et dans l'expansion de l'adoption par les entreprises sur les marchés internationaux. Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur l'expansion de l'empreinte européenne de OneLayer et sur l'assistance aux clients qui intègrent le LTE/5G privé dans leurs opérations critiques.

« OneLayer continue d'enregistrer une croissance rapide en Europe, car de plus en plus d'entreprises adoptent des réseaux cellulaires privés et recherchent un moyen unifié et sécurisé de gérer leurs appareils connectés », a déclaré Drew Ganther, vice-président des ventes chez OneLayer. « Le leadership de Sander et son approche centrée sur le client seront déterminants pour soutenir cette croissance et garantir aux organisations régionales la visibilité et la sécurité dont elles ont besoin. »

La plateforme de OneLayer joue déjà un rôle central pour les clients européens du secteur de la fabrication de produits chimiques, où ses capacités de sécurité, d'observabilité et d'orchestration centrées sur l'appareil permettent une intégration fluide entre les déploiements cellulaires privés et l'infrastructure de cybersécurité existante de l'entreprise. L'entreprise est également de plus en plus sollicitée par des clients des secteurs de la fabrication et des services publics à la recherche d'une base évolutive et indépendante des fournisseurs pour leurs projets LTE/5G privés.

Parallèlement, OneLayer travaille en étroite collaboration avec des partenaires technologiques établis tels que Nokia et Ericsson, ainsi qu'avec des opérateurs et des intégrateurs de systèmes de premier plan, afin de soutenir les déploiements privés de LTE/5G dans des environnements industriels complexes et des infrastructures critiques. Cette approche partenariale permet à OneLayer d'évoluer en toute sécurité à travers l'Europe tout en restant en phase avec les exigences opérationnelles et les cadres réglementaires locaux.

Cette expansion reflète l'engagement de OneLayer à soutenir les organisations industrielles et municipales critiques dans le monde entier, en veillant à ce que les entreprises puissent exploiter leurs réseaux cellulaires privés avec le même niveau de contrôle et de sécurité que les environnements informatiques traditionnels.

À propos de OneLayer

OneLayer fournit une gestion avancée des actifs, une intelligence opérationnelle et une sécurité sans confiance pour les réseaux privés LTE et 5G. Sa technologie permet aux entreprises de gérer leurs réseaux cellulaires de manière fluide sans avoir besoin d'une expertise en la matière. Pour plus d'informations, consultez le site www.onelayer.com.

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