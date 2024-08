OneOdio présente le casque de DJ sans fil Studio Max 1 et l'édition spéciale Forbidden City de l'OpenRock X à l'IFA 2024

HONG KONG, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- OneOdio, une marque audio professionnelle avec plus d'une décennie d'expérience, saisit l'occasion de l'IFA 2024 (6-10 septembre) pour dévoiler le Studio Max 1, son nouveau casque DJ sans fil. En outre, la sous-marque de OneOdio, OpenRock, présentera sa très attendue édition Forbidden City de l'OpenRock X, qui a suscité un grand intérêt en ligne.

La révolution d'un casque de DJ quatre-en-un : OneOdio Studio Max 1 fait ses débuts à l'IFA 2024

(Redefining Audio: Ultra-Low Latency, All-Day Comfort, Cable-Free Freedom.) (When Sport Meets Music: Unmatched Comfort, Adjustable Fit, Total Freedom.)

Après plus de deux ans de préparation, le Studio Max 1 est prêt à faire ses premiers pas à l'IFA, représentant l'innovation révolutionnaire de OneOdio sur le marché des casques. Conçu pour les DJ et les audiophiles, le Studio Max 1 offre quatre modes polyvalents : mode sans fil à très faible latence avec codec LC3+, mode monitoring filaire 3,5 mm, mode filaire DJ ou 6,35 mm, et mode Bluetooth portable. Doté de la technologie avancée Ultra-Low Latency 2.0, ce nouveau venu atteint une vitesse de connexion impressionnante de 20 ms, offrant un son cristallin en temps réel aux DJ pendant leurs shows.

Le Studio Max 1 se distingue également par sa double certification audio Hi-Res et sa technologie LDAC, qui garantissent une qualité sonore exceptionnelle. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, elle affiche une capacité impressionnante de 120 heures, ce qui permet aux DJ de se produire sans interruption et aux utilisateurs quotidiens de profiter d'une utilisation prolongée.

Découvrez de nouvelles sensations fortes : shows de DJ et OpenRock X Forbidden City Edition

Pour offrir une expérience encore plus immersive avec Studio Max 1, nous avons audacieusement invité de grands DJ à porter le casque et à se produire en direct lors de l'exposition IFA 2024 ! Albert Breaker, deux fois vainqueur du European Tour Music Fest, enchantera le public avec ses rythmes afro-latins. Après lui, Arianna Triassi, deux fois finaliste des « Dance Music Awards » et classée parmi les cinq meilleures DJ italiennes, montera sur scène pour se produire et dévoiler son édition exclusive co-marquée du Studio Max 1. Les deux DJ présenteront les écouteurs professionnels de OneOdio, offrant une expérience attrayante et se connectant avec les fans sur place.

Parallèlement, OpenRock, la marque partenaire de OneOdio, dévoilera le coffret cadeau rouge Forbidden City de l'OpenRock X. Cette édition exclusive propose des écouteurs d'un rouge captivant et inédit. Le design présente un motif unique de dragon symbolisant la culture chinoise, tandis que l'emballage reflète la grandeur de la Cité interdite, un monument historique chinois vieux de plus de 600 ans. Cette édition allie harmonieusement la technologie audio moderne à l'héritage traditionnel chinois, soulignant l'engagement d'OpenRock en matière d'échanges culturels et offrant aux collectionneurs une expérience raffinée et distinguée.

Rendez visite à notre équipe à l'IFA Berlin : Des cadeaux exclusifs vous attendent

Nous sommes convaincus que l'exposition IFA de cette année sera une expérience exceptionnelle et sans précédent pour tous ! Rejoignez-nous dans le hall 12, stand 103 (66 m²) pour découvrir les innovations audio uniques de OneOdio et OpenRock. Chaque participant aura la possibilité de gagner des cadeaux exclusifs. Suivez toute l'actualité d'OpenRock et OneOdio sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488359/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488360/image.jpg