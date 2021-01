Ônibus Volkswagen ampliam presença no mercado brasileiro em 2020

As entregas de ônibus Volkswagen caíram menos que as do mercado geral: o volume foi 23% inferior ao registrado em 2019, de 5.509 unidades, enquanto as vendas totais de chassis sofreram mais fortemente o impacto da pandemia de Covid-19, seguindo a tendência das demais atividades ligadas ao transporte de passageiros. Neste caso, houve baixa de 33% no volume, que encolheu de 20.932 em 2019 para 13.931 unidades em 2020.

Outro destaque da Volkswagen em 2020 foi a alta nas entregas de ônibus destinados a operações intermunicipais e fretamento, que avançaram 35% na comparação com o ano anterior, passando de 826 para 1.116 unidades, de acordo com dados do Renavam.

Novos contratos de empresas de transporte, que investiram na ampliação de frota para segurança dos passageiros no caminho de ida e retorno do trabalho, além do bom desempenho do agronegócio e mineração, impulsionaram o crescimento das vendas. O modelo Volksbus 17.230 OD/ODS foi um líderes nessas entregas.

A VW Caminhões e Ônibus também manteve o atendimento às demandas para prefeituras e Estados em todo o Brasil no Programa Caminho da Escola, que continuaram com as compras para preparar o retorno às aulas presenciais. As vendas alcançaram o total de 3.600 Volksbus previstos na licitação conquistada pela fabricante e as entregas continuam, seguindo o calendário do Programa. Os chassis são produzidos no centro de desenvolvimento e manufatura da VW Caminhões e Ônibus em Resende (RJ).

A VW Caminhões e Ônibus é líder absoluta no fornecimento de veículos ao programa, com mais de 20 mil unidades entregues, volume que passa da metade do total em toda a história do programa, criado há treze anos.

O segmento de ônibus foi o mais prejudicado pela Covid-19 dentro da indústria automotiva, seguindo as atividades de transporte de passageiros, como a aviação. Por isso, a recuperação de vendas de chassis está fortemente ligada também aos movimentos da pandemia este ano e a VW Caminhões e Ônibus acompanha a estimativa da Anfavea de alta de 13% nos emplacamentos de chassis, com mercado total de pelo menos 16 mil unidades.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

