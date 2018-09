Onlineprinters - Én million kunder: Suksess har flere ansikter

OSLO, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

Internasjonal handel fortsetter å øke i betydning

Siden januar 2017 har Onlineprinters fått over 400 000 nye kunder og kan nå hilse kunde nummer én million velkommen. "Én million kunder, dette tallet betyr mange kreative trykkprodukter som vi har fått lov til å trykke for våre kunder i de siste 14 årene", sier Dr. Michael Fries, CEO i Onlineprinters og presenterer kunsttrykket "Customer Globe" som ble randomisert med softwaren "Mosaic" av den tekniske partneren HP i samarbeid med reklamebyrået gyro. Fra denne produseres 1 000 individuelle eksemplarer som gis bort til mangeårige kunder. "Kreativitet har heller ingen grenser innen online-trykking. Vårt kunsttrykk står for mangfoldet blant våre kunder og deres prosjekter. Hver av de tusen trykte eksemplarene i serien er basert på det samme utkastet og er likevel et unikat", sier Dr. Michael Fries.

Den internasjonal andelen av omsetningen øker

Onlineprinters leverer sine produkter hovedsakelig til forretningskunder i flere enn 30 land i Europa. Ca. 30 prosent av firmaets totale omsetning kommer fra merket diedruckerei.de i Tyskland. Mellom 2012 og 2014 ble omsetningen i utlandet stadig viktigere for Onlineprinters. Dette kan forklares med at internasjonaliseringen, som begynte allerede i 2008, ble drevet sterkt fremover. Med kjøpet av Solopress, markedslederen for online-trykking i UK, og inntreden av Laser Tryk, som er markedsleder i Skandinavia, i Onlineprinters gruppen, er Onlineprinters blant de 3 største online-trykkeriene i Europa. Internasjonaliseringen betegner CEO som drivkraften bak suksessen til Onlineprinters.

Hos Onlineprinters arbeider personer fra 40 nasjoner mot en felles suksess: "Der mange nasjonaliteter treffer hverandre kreves toleranse og hensyn. Dette utgjør vår firmakultur", fremhever Dr. Michael Fries.

Om bedriften

Onlineprinters-gruppen, som i Tyskland opptrer under navnet diedruckerei.de, regnes som det ledende online-trykkeriet i Europa, har flere enn 1 400 ansatte, og produserte i fjor over 3 milliarder reklametrykksaker. Over 1 500 trykkprodukter fra visittkort, brevark og flyers via kataloger, hefter og magasiner til storformat-reklamesystemer, selges til én million kunder i 30 land i Europa. Internasjonalt er onlinetrykkeriet kjent under navnet Onlineprinters, den britiske markedslederen Solopress og hovedaktøren i det skandinaviske markedet, LaserTryk, er del av Onlineprinters-gruppen.

