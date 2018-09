Onlineprinters - Eén miljoen klanten: het succes kent veel gezichten

AMSTERDAM, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

Internationale handel wordt steeds belangrijker

Sinds januari 2017 heeft Onlineprinters er meer dan 400.000 nieuwe klanten bijgekregen en kon nu de miljoenste klant verwelkomen. "Eén miljoen klanten, dit getal staat voor veel creatieve, gedrukte producten die wij de afgelopen 14 jaar voor onze klanten mochten realiseren", aldus dr. Michael Fries, CEO van Onlineprinters, die de kunstdruk "Customer Globe" presenteert, die met de software "Mosaic" van technisch partner HP in samenwerking met het reclamebureau gyro werd gerandomiseerd. Hiervan worden 1.000 individuele exemplaren gemaakt en die worden cadeau gedaan aan langjarige klanten. "Aan creativiteit wordt tegenwoordig ook bij het online drukken geen paal en perk gesteld. Onze kunstdruk staat voor de diversiteit van onze klanten en hun projecten. Elk van de duizend gedrukte exemplaren van de serie is gebaseerd op hetzelfde ontwerp en is toch een uniek stuk", aldus dr. Michael Fries.

Internationaal omzetaandeel stijgt

Onlineprinters levert tegenwoordig voornamelijk aan businessklanten in meer dan 30 landen van Europa. In Duitsland maakt de onderneming onder het merk diedruckerei.de ongeveer 30 procent van haar totale omzet. Tussen 2012 en 2014 wordt de omzet in het buitenland steeds belangrijker voor de onlinedrukkerij. Dat valt te verklaren door het feit, dat in deze periode de reeds in 2008 begonnen internationalisering verder werd bespoedigd. Met de aankoop van Solopress, marktleider in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van online drukken en het toetreden van LaserTryk die marktleider in de Scandinavische landen is tot de Onlineprinters-groep, behoort Onlineprinters tot de top 3 van onlinedrukkerijen in Europa. De CEO noemt de internationalisering dé drijvende kracht voor het succes van Onlineprinters.

Bij Onlineprinters werken mensen uit 40 landen samen aan het succes: "Waar veel nationaliteiten elkaar ontmoeten, gaat het alleen goed wanneer men tolerant is en rekening met elkaar houdt. Dat onderscheidt onze bedrijfscultuur", benadrukt dr. Michael Fries.

Over de onderneming

De Onlineprinters-groep, die zich in Duitsland presenteert onder het merk diedruckerei.de, behoort tot de toonaangevende onlinedrukkerijen van Europa, heeft meer dan 1.400 medewerkers in dienst en produceerde het afgelopen jaar meer dan 3 miljard gedrukte reclamemiddelen. Meer dan 1.500 gedrukte producten variërend van visitekaartjes, briefpapier en flyers, catalogi en brochures tot en met grootformaat reclamesystemen worden geleverd aan één miljoen klanten in 30 landen van Europa. Internationaal is de dienstverlener voor onlinedrukwerk bekend onder de merknaam "Onlineprinters", de Britse marktleider Solopress en de belangrijkste speler op de Scandinavische markt LaserTryk maken deel uit van de Onlineprinters-groep.

- Cross reference: Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com ) -

Perscontact:







Onlineprinters GmbH







Patrick Piecha



Hoofd Pers en PR







press@onlineprinters.com



Tel.: +49-9161-62-09-807



Mobiel: +49-174-30-77-250