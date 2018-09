Onlineprinters - Un million de clients : un succès aux nombreux visages

BRUXELLES, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

Une activité à l'international en constante augmentation

Depuis janvier 2017, Onlineprinters a gagné plus de 400 000 nouveaux clients et célèbre aujourd'hui son millionième client. « Un million de clients - ce chiffre évoque tous les nombreux produits d'impression créatifs que nous avons été en mesure de mettre en œuvre pour le compte de nos clients au cours des 14 dernières années », explique Michael Fries, CEO d'Onlineprinters tout en présentant l'impression artistique « Customer Globe », randomisée à l'aide du logiciel « Mosaic » du partenaire technologique HP en coopération avec l'agence publicitaire gyro. Celle-ci fut tirée à 1 000 exemplaires et distribuée à des clients de longue date. « Les possibilités de création sont aujourd'hui infinies, même dans le cadre de l'impression en ligne. Notre impression artistique symbolise la grande diversité de nos clients et de leurs projets. Sur les mille tirages que compte la série, chaque exemplaire s'appuie sur le même design tout en restant néanmoins unique », poursuit Michael Fries.

Un chiffre d'affaires à l'international en hausse

Aujourd'hui, Onlineprinters fournit principalement des clients professionnels dans plus de 30 pays européens. En Allemagne, l'entreprise réalise environ 30 % de son chiffre d'affaires total sous la marque diedruckerei.de. Entre 2012 et 2014, les ventes à l'étranger n'ont cessé d'augmenter pour l'imprimerie en ligne. Ceci s'explique par le fait qu'au cours de cette période, le processus d'internationalisation, qui avait déjà commencé dès 2008, n'a cessé d'être renforcé. Avec l'acquisition de Solopress, leader du marché de l'impression en ligne au Royaume-Uni et l'entrée de LaserTryk dans le groupe Onlineprinters, leader du marché dans les pays scandinaves, Onlineprinters figure parmi les 3 premiers imprimeurs en ligne en Europe. Pour le CEO d'Onlineprinters, l'internationalisation est le moteur de la réussite.

Chez Onlineprinters, des salariés issus de 40 pays différents travaillent ensemble au succès de l'entreprise : « La rencontre entre toutes ces nationalités n'est possible que dans un esprit de tolérance et de respect. C'est ce qui caractérise notre culture d'entreprise », souligne le Dr Michael Fries.

Au sujet de l'entreprise

Le groupe Onlineprinters, qui opère en Allemagne sous la marque diedruckerei.de, compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés. L'entreprise a fabriqué l'an passé plus de 3 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à un million de clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Sur le plan international, le prestataire de services d'impression en ligne est connu sous la marque Onlineprinters. Par ailleurs, le leader du marché britannique Solopress et le principal acteur du marché scandinave LaserTryk font également partie du groupe Onlineprinters.

Contact presse :







Onlineprinters GmbH







Patrick Piecha



Responsable du service de presse & de relations publiques







press@onlineprinters.com



Tél. : +49-9161-62-09-807



Portable : +49-174-30-77-250