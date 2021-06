OnLogic lance une gamme de clients légers ThinManager® Ready avec alimentation AMD et quatre écrans

Le TM800 étend la gamme d'OnLogic de clients légers « ThinManager Ready », utilisant AMD Radeon Vega 8 Graphics pour piloter quatre écrans indépendants.

SOUTH BURLINGTON, Vermont, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- OnLogic (www.onlogic.com), fabricant mondial de solutions matérielles industrielles et robustes, a annoncé l'ajout du TM800 à sa gamme de clients légers qui sont expédiés avec le logiciel ThinManager® préchargé. Le TM800 est un client léger AMD Ryzen™ industriel, rentable et puissant, capable de piloter quatre écrans indépendants afin de répondre aux exigences croissantes de visualisation de l'usine moderne.

« Le TM800 offre plus d'écrans natifs pour répondre à la demande croissante de visualisation des appareils et des données dans les usines pilotées par le concept d'industrie 4.0. Avec la puissance de quatre écrans, l'opérateur peut compter sur un seul client léger pour exécuter son IHM et ses tableaux de bord, ce qui signifie plus d'informations et de contrôle dans une interface unique », a déclaré Carolyn Swan, responsable des partenariats stratégiques chez OnLogic. « Le TM800 dispose également de nombreuses options d'E/S et d'extension embarquée qui permettent de connecter à la fois les anciens appareils en usine et les technologies émergentes. Cette période au cœur du paysage de l'industrie 4.0 est passionnante et OnLogic continue de tenter d'associer les logiciels et le matériel pour créer des solutions unifiées pratiques et sécurisées. »

Matériel industriel OnLogic et logiciel ThinManager®

Le système TM800 d'OnLogic a fait l'objet d'essais approfondis par ThinManager®, ce qui facilite son intégration dans un réseau fiable et centralisé de terminaux utilisateurs. Chaque client léger peut être mis à jour, surveillé et faire l'objet d'opérations de maintenance à partir du serveur, ce qui réduit la maintenance individuelle et permet des mises à jour à distance de chaque terminal utilisateur pour maximiser la sécurité, accroître l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts IT (information technology) et OT (operational technology).

Les spécifications complètes sont disponibles sur www.onlogic.com/tm800/, où le système peut être configuré et acheté 24 heures/24 et 7 jours/7.

À propos d'OnLogic : OnLogic est un fabricant mondial d'ordinateurs industriels qui conçoit des ordinateurs hautement configurables et axés sur les solutions, conçus pour assurer la fiabilité à la périphérie de l'IoT. Les systèmes d'OnLogic fonctionnent dans les environnements les plus difficiles du monde, permettant aux clients de résoudre leurs défis informatiques les plus complexes. Fondée en 2003 sous le nom de Logic Supply, la société a des bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas, à Taïwan et en Malaisie. Pour en savoir plus sur la façon dont OnLogic a aidé plus de 70 000 clients dans le monde à faire valoir leurs idées, consultez le site www.onlogic.com ou suivez OnLogic sur Twitter : @OnLogic.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1455591/OnLogic_Logo.jpg

