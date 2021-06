OnLogic lanceert AMD aangedreven ThinManager® Ready Thin Client voor vier beeldschermen

De TM800 versterkt OnLogic's lijn van ThinManager Ready thin clients. Met AMD Radeon Vega 8 Graphics om tot vier onafhankelijke beeldschermen aan te sturen.

OOSTERHOUT, Nederland, 8 juni 2021 /PRNewswire/ -- OnLogic ( www.onlogic.com ), wereldwijde fabrikant van industriële en robuuste computerhardwareoplossingen, kondigt de release van de TM800 aan: het nieuwste lid van hun groeiende lijn thin clients met voorgeïnstalleerde ThinManager® software. De OnLogic TM800 is een kosteneffectieve en krachtige industriële Mini-ITX thin client aangedreven door AMD Ryzen™.

"De TM800 speelt in op de groeiende trend op het gebied van visualisatie van apparaten en data in Industrie 4.0 en IIoT-fabrieken. Met vier displays kan de operator met een enkele thin client zowel het operatorscherm als de verschillende dashboards weergeven voor overzicht en controle op een enkele interface." aldus Carolyn Swan, Head of Strategic Partnerships bij OnLogic. "De TM800 heeft ook uitgebreide I/O en uitbreidingsmogelijkheden om aan te sluiten op alle legacy apparaten op de werkvloer maar ook met nieuwe, opkomende technologieën. Het is een interessante tijd voor de industrie 4.0-wereld. OnLogic is altijd op zoek naar manieren om software en hardware te combineren om praktische en veilige oplossingen voor deze markten te ontwikkelen."

OnLogic industriële hardware en ThinManager® software

De OnLogic TM800 heeft uitgebreide tests van ThinManager® doorstaan voor makkelijke integratie in een betrouwbaar, centraal beheerd netwerk van gebruikersterminals. Elke thin client kan geüpdatet, gecontroleerd en onderhouden worden vanaf de server om individueel onderhoud te verminderen en om updates op afstand mogelijk te maken voor maximale systeemveiligheid, hogere operationele efficiëntie en lagere IT- en OT-kosten.

Volledige specificaties zijn beschikbaar op www.onlogic.com/tm800/ , waar je het systeem 24/7 kunt configureren en bestellen.

Over OnLogic: OnLogic is een wereldwijde industriële computerfabrikant die aanpasbare, oplossingsgerichte computers ontwerpt met een focus op betrouwbaarheid aan de IoT edge. Hun systemen werken in de meest extreme omgevingen zodat klanten hun meest complexe computeruitdagingen op kunnen lossen in iedere industrie. Onlogic is opgericht in 2003 als Logic Supply en heeft inmiddels kantoren in de VS, Taiwan, Maleisië en Nederland. Lees meer over hoe OnLogic meer dan 70.000 klanten wereldwijd heeft geholpen om hun ideeën te realiseren op www.onlogic.com/nl-nl of op Twitter @OnLogic.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1455591/OnLogic_Logo.jpg

Related Links

https://www.onlogic.com/



SOURCE OnLogic