Ontario Teachers' aponta diretor de infraestrutura e recursos naturais

"Os mais de 15 anos de experiência de Dale na equipe de infraestrutura, combinados com sua habilidade comprovada de cultivar fortes relacionamentos em todo o fundo, com parceiros atuais e prospectivos, o tornam idealmente qualificado para assumir esse cargo", disse o presidente, presidente-executivo e diretor interino de investimentos, Ron Mock.

Burgess ingressou no Ontario Teachers' em 1996 e, mais recentemente, foi diretor de administração de infraestrutura e recursos naturais para a América Latina. Nessa função, ele supervisionou empresas do portfólio, bem como desenvolvimento e originação de negócios em países-alvo de toda a região da América Latina.

Burgess é formado pela Universidade de Waterloo, é contador certificado, um CFA Charterholder e é diplomado pelo Instituto de Diretores Corporativos.

Sobre o Ontario Teachers'

O Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') é o maior plano de pensão de uma única profissão no Canadá, com $ 189,5 bilhões em ativos líquidos, em 31 de dezembro de 2017. Tem um portfólio diversificado de ativos, aproximadamente 80% dos quais é administrado internamente e vem garantindo uma taxa média de retorno anualizada de 9,9% desde a fundação do plano em 1990. O Ontario Teachers' é uma organização independente, com sede em Toronto. Seu escritório na região da Ásia e do Pacífico se localiza em Hong Kong e seu escritório na região da Europa, Oriente Médio e África fica em Londres. O plano de benefício definido, que é inteiramente financiado, investe e administra as pensões de 323.000 professores ativos e aposentados de Ontário. Para obter mais informações, visite otpp.com e siga-nos no Twitter em @OtppInfo.

FONTE Ontario Teachers' Pension Plan

