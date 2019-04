Ontario Teachers' investirá em tecnologia global disruptiva através de nova plataforma de inovação

"Estamos empolgados em criar uma plataforma que utiliza nosso histórico, talentos internos e um modelo de parceria", disse Ziad Hindo, executivo-chefe de investimentos do Ontario Teachers'. "A plataforma não estará ancorada a qualquer região em particular, o que significa que podemos ir a qualquer lugar do mundo onde haja oportunidades".

Olivia Steedman vai desenvolver e liderar a TIP como sua nova diretora-gerente sênior. A Sra. Steedman participa do Ontario Teachers' desde 2002. Ela é membro fundador e foi líder sênior do grupo de infraestrutura e recursos naturais, o qual se transformou em uma plataforma global de $ 26 bilhões.

"Esse é um tempo de mudanças sem precedentes em várias áreas, incluindo computação, ciência dos materiais, robótica e medicina. Há oportunidades significativas para investir em novos negócios e setores que estão emergindo como resultado destas mudanças", disse a Sra. Steedman.

O Ontario Teachers' acredita que a nova plataforma tem o potencial de gerar retornos fortes e acima da média do mercado para os membros do Plano. O mundo está mudando e estamos comprometidos em encontrar novas áreas de oportunidades para posicionarmos bem nosso portfólio para o futuro. Como um investidor ativo e de longo termo, com profundas parcerias em todo o mundo, o Ontario Teachers' pode se mover rapidamente para obter e fazer investimentos. O Plano pode fornecer capital paciente e inteligente para apoiar a criação sustentável de valor.

Sobre o Ontario Teachers'

O Plano de Pensão dos Professores de Ontário (Ontario Teachers' - Ontario Teachers' Pension Plan) é maior plano de pensão de uma única profissão no Canadá, com $ 191,1 bilhões em patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2018. O Plano tem um portfólio global diversificado de ativos, dos quais aproximadamente 80% são administrados internamente e garantem um retorno líquido total anual do fundo de 9,7% desde a fundação do plano em 1990. O Ontario Teachers' é uma organização independente, com sede em Toronto. Seu escritório na região Ásia Pacífico se localiza em Hong Kong e seu escritório para a região da Europa, Oriente Médio e África fica em Londres. O plano de benefício definido, o qual é inteiramente financiado, investe e administra as pensões de 327.000 professores ativos e aposentados da província de Ontário. Para mais informações, visite o site otpp.com e siga-nos no Twitter @OtppInfo.

