Ontario Teachers' nomme son directeur de l'infrastructure et des ressources naturelles

Basé à Toronto, M. Burgess sera chargé d'encadrer nos acquisitions d'infrastructure et notre gestion d'actifs à l'échelle mondiale, ainsi que nos investissements dans l' agriculture, le pétrole et de gaz, les terres d'exploitation forestière et les minéraux. Il a exercé les fonctions de directeur intérimaire d'IRN depuis mi-février.

« Les plus de 15 ans d'expérience de Dale dans l'équipe Infrastructure, alliés à sa capacité éprouvée à cultiver de solides relations à travers le fonds, avec des partenaires actuels et prospectifs, font de lui la personne idéale pour assumer ce rôle », a déclaré Ron Mock, président-directeur général et directeur intérimaire des investissements.

M. Burgess a rejoint Ontario Teachers' en 1996 et, plus récemment, était directeur général pour l'Amérique latine, Infrastructure & Ressources naturelles, où il a encadré des sociétés de portefeuille ainsi que le développement commercial et les octrois de prêts dans des pays cible de la région d'Amérique latine.

M. Burgess est titulaire d'une licence de lettres de l'Université de Waterloo, est expert-comptable, analyste financier agréé et un diplômé de l'Institute of Corporate Directors.

À propos d'Ontario Teachers'

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') est le régime de retraite à vocation unique le plus important du Canada avec 189,5 milliards de dollars d'actif net au 31 décembre 2017. Il détient un portefeuille d'actifs global et diversifié, dont environ 80 % sont gérés en interne, et capitalise à un taux de rendement annuel de 9,9 % depuis la création du fonds en 1990. Ontario Teachers' est un organisme indépendant qui a son siège à Toronto. Son bureau régional pour l'Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique est situé à Londres. Le régime à prestations définies, pleinement financé, investit et administre les retraites de 323 000 enseignants actifs et retraités dans la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visiter otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

