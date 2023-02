Ooredoo Qatar et P.I. Works offrent des performances de réseau mobile de niveau supérieur lors d'une Coupe du monde de la FIFA 2022™ alimentée par la 5G

L'opérateur qatari a réussi à atteindre une qualité de service mobile maximale lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022™ en déployant le module automatisé de gestion des événements spéciaux en temps réel de P.I. Works.

DOHA, Qatar, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Ooredoo Qatar, le plus grand opérateur mobile du pays, et P.I. Works sont parvenus à déployer le module automatisé de gestion des événements spéciaux (SEH) en temps réel de P.I. Works pendant la Coupe du monde de la FIFA 2022™. Le tournoi, qui a eu lieu du 20 novembre au 18 décembre, a attiré plus de 3 millions de personnes ; il s'agissait de la toute première coupe du monde de la FIFA™ alimentée par la technologie 5G. Cela a accru la complexité de la gestion du réseau pendant les matchs et a nécessité d'importantes améliorations de la capacité du réseau.

Ooredoo Qatar and P.I. Works Partnership

Afin d'offrir un service mobile de qualité supérieure sur le réseau 5G existant d'Ooredoo Qatar, l'optimisation du réseau en temps réel et automatisée était essentielle. Les modules EXA et SEH de P.I. Works, tous deux déployés lors de l'événement, ont permis d'organiser le volume de trafic et d'optimiser le réseau en temps réel. EXA, une solution d'automatisation alimentée par l'IA, permet de le faire grâce à des actions de réseau automatisées et à l'identification intelligente de tout déséquilibre de volume ou problème d'interférence.

Le module SEH en temps réel de P.I. Works a été activé pour l'ensemble des 64 matchs de la Coupe du monde de la FIFA™, dans 8 stades. Le déploiement affiche d'excellents résultats, notamment plus de 17 000 actions de réseau automatisées. Cela a permis d'améliorer l'expérience utilisateur pour plus de 3 millions de participants.

Ooredoo Qatar a été nommé opérateur de télécommunications officiel de la région Moyen-Orient & Afrique pour la Coupe du monde de la FIFA 2022™, fournissant une connectivité aux participants et des services télécoms à tous les détenteurs de droits médias. Rien que sur les 48 premiers matchs, environ 533 To de données mobiles et 136 To de Wi-Fi ont été utilisés sur le réseau d'Ooredoo Qatar.

Eren Kahraman, chargé de clientèle pour Ooredoo chez P.I. Works a déclaré : « En fournissant une connectivité transparente à des millions de participants, l'immense succès de la Coupe du monde de la FIFA™ sur le plan des télécommunications montre à quel point l'automatisation est efficace pour améliorer l'expérience des utilisateurs de mobiles. Nous sommes fiers d'avoir offert une connectivité de classe mondiale comme jamais auparavant avec Ooredoo Qatar. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec le groupe Ooredoo dans le cadre de nombreux autres projets, événements et régions à l'avenir. »

